بالصور| سلطة الموانئ تشرع بأعمال تعقيم داخل ميناء غزة

غزة- الرأي

شرعت سلطة الموانئ البحرية في وزارة النقل والمواصلات، أمس اليوم الأربعاء، بأعمال تعقيم داخل ميناء غزة البحري.

وأوضحت السلطة في بيان صحفي لها، أن أعمال التعقيم شملت مكتب مباحث الموانئ، ومباني الشرطة البحرية، وغرف الصيادين، ومركبات البحرية، والمباحث ومركبة سلطة الموانئ.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي وباء "كورونا" في قطاع غزة.

وذكرت سلطة الموانئ أن جهاز المباحث والشرطة البحرية أثنوا على هذه الإجراءات وأرسلوا شكرهم لوكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ ومدير سلطة الموانئ.