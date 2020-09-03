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الصحة في غزة تسجل 98 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

03 أيلول / سبتمبر 2020 10:26

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غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، عن تسجيل 98 إصابة جديد بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة ضمن الملخص اليومي حول الفيروس، أنها أجرت 1421 عينة فحص خلال تلك المدة، ما يرفع إجمالي المصابين منذ مارس إلى 581.

وبينت أن الحالات النشطة تبلغ حالياً 500، منها 463 من داخل المجتمع و37 من العائدين عبر المعابر إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى أن حصيلة المتعافين من الفيروس بلغت 76، فيما بلغت الوفيات حتى الآن 5، منها 4 داخل المجتمع وواحدة في صفوف العائدين.

وأكدت الوزارة أن التزايد في عدد الاصابات واكتشاف بؤر جديدة داخل قطاع غزة ينبئ بخطورة الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وقالت إن منحنى تفشي الوباء في قطاع غزة يسير بوتيرة متصاعدة ولم يتم السيطرة عليه حتى اللحظة، ولا لازالت الطواقم الطبية المختصة تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة.

وشددت على أنها تضاعف الجهود على مدار الساعة من أجل احتواء الوباء والايام القادمة مهمة في كسر حلقات التفشي، موضحة أن تراخي واستهتار شريحة من المواطنين بالضوابط الوقائية زاد من الإصابات وتفشي الوباء بين مناطق قطاع غزة.

وجددت التأكيد على التقيد التام بالإجراءات الوقائية والتزام البيوت وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع المحافظة على ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي.

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