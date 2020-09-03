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بالصور| الزراعة والشرطة البحرية تشرفان على دخول الصيادين للبحر

03 أيلول / سبتمبر 2020 10:29

بالصو| الزراعة والشرطة البحرية تشرفان على دخول الصيادين للبحر
بالصو| الزراعة والشرطة البحرية تشرفان على دخول الصيادين للبحر

غزة- الرأي

أشرفت وزارة الزراعة الفلسطينية، وبالتعاون مع الشرطة البحرية بوزارة الداخلية، على دخول الصيادين إلى مرافئ الصيد في جميع محافظات قطاع غزة، وذلك ابتداءا من مساء اليوم الأربعاء.
وكانت الزراعة أعلنت أنه سيسمح بدخول الصيادين للميناء يومياً للفترة الصباحية ما بين الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، والفترة المسائية ما بين الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة التاسعة مساءا.
وجاء الإعلان بالسماح للصيادين بالعودة لعملهم، بعد اجتماع وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة في مكتبه ظهراً، مع مدير ادارة الشرطة البحرية العقيد رامي نوفل. 
وضمن الإجراءات التي اعلنت عنها الزراعة بالخصوص، أنه سيتم شراء وتسويق الأسماك في الأسواق المركزية ( الحسبة ) ما بين الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ومن ثم نقلها الى نقاط التوزيع الفرعية، كما يسمح بحركة الصيادين لكل من يحمل تصريح صيد صادر من وزارة الزراعة، وذلك بعد ابراز التصريح على الحواجز ونقاط التفتيش.
وذكرت الوزارة إلى أنه تم تعميم أسماء تجار الأسماك في كل المحافظات للتحرك عبر الحواجز الداخلية من خلال العمليات المركزة لتسهيل مهامهم، مشددة على أنه لن يسمح بتنقل التجار والصيادين خلال الحواجز بين المحافظات، كما لن يسمح للتجار الغير معتمدين في كشوف وزارة الزراعة من دخول أسواق الدلالة وموانئ الصيد.

بالصو| الزراعة والشرطة البحرية تشرفان على دخول الصيادين للبحر 118725067_3335951469818658_5719623427195199897_n بالصو| الزراعة والشرطة البحرية تشرفان على دخول الصيادين للبحر 118780078_3335951286485343_5788016634634696955_n
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