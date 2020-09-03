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الزراعة والشرطة البحرية تسمحان للصيادين بالعودة لعملهم اليوم

03 أيلول / سبتمبر 2020 10:31

الزراعة والشرطة البحرية تسمحان للصيادين بالعودة لعملهم اليوم
الزراعة والشرطة البحرية تسمحان للصيادين بالعودة لعملهم اليوم

غزة- الرأي

سمحت وزارة الزراعة الفلسطينية، وبالتعاون مع الشرطة البحرية بوزارة الداخلية، بعودة الصيادين إلى أعمالهم ابتداء من اليوم الأربعاء من الساعة الخامسة مساء، معلنة أنه سيسمح بدخول الصيادين للميناء يومياً للفترة الصباحية ما بين الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا، والفترة المسائية ما بين الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة التاسعة مساءا.

وجاء الإعلان بالسماح للصيادين بالعودة لعملهم، بعد اجتماع وكيل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة في مكتبه ظهراً، مع مدير ادارة الشرطة البحرية العقيد رامي نوفل.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن يتم شراء وتسويق الأسماك في الأسواق المركزية ( الحسبة ) ما بين الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ومن ثم نقلها الى نقاط التوزيع الفرعية، كما يسمح بحركة الصيادين لكل من يحمل تصريح صيد صادر من وزارة الزراعة، وذلك بعد ابراز التصريح على الحواجز ونقاط التفتيش.

وذكرت الوزارة إلى أنه سيتم تعميم أسماء تجار الأسماك في كل المحافظات للتحرك عبر الحواجز الداخلية من خلال العمليات المركزة لتسهيل مهامهم، مشددة على أنه لن يسمح بتنقل التجار والصيادين خلال الحواجز بين المحافظات، كما لن يسمح للتجار الغير معتمدين في كشوف وزارة الزراعة من دخول أسواق الدلالة وموانئ الصيد.

الزراعة والشرطة البحرية تسمحان للصيادين بالعودة لعملهم اليوم 118782589_3335026513244487_4846653618548508350_n
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