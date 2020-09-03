الطوارئ العليا برفح تنفذ جولات مكثفة على نقاط بيع الخضار بالجملة

غزة- الرأي

نفذت لجنة الطوارئ العليا في محافظة رفح متمثلة بكل من مديرية زراعة رفح، ووزارة الاقتصاد، وبلدية رفح، ومباحث التموين وشرطة رفح جولة ميدانية على نقاط البيع ونقاط الجملة.

وخلال الجولة جرى متابعة الأسعار، وجودة المنتج،كما تم تسجيل عدد من المحاضر بسبب مخالفة بعض نقاط البيع والتجار الموزعين للتسعيرة الحكومية.

و في السياق ذاته نفذ مهندسو المديريةجولة ميدانية على عدد من المزارعين داخل محافظة رفح، وخلال الجولة تم التحفظ على عبوات نيماكور فارغة، كماتم حث المزارعين على اتخاذ إجراءات السلامة للوقاية من جائحة كورونا.