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الطوارئ العليا برفح تنفذ جولات مكثفة على نقاط بيع الخضار بالجملة

03 أيلول / سبتمبر 2020 10:49

1188الطوارئ العليا برفح تنفذ جولات مكثفة على نقاط بيع الخضار بالجملة62451_3319438854802178_6112292107125760212_n
1188الطوارئ العليا برفح تنفذ جولات مكثفة على نقاط بيع الخضار بالجملة62451_3319438854802178_6112292107125760212_n

غزة- الرأي

نفذت لجنة الطوارئ العليا في محافظة رفح متمثلة بكل من مديرية زراعة رفح، ووزارة الاقتصاد، وبلدية رفح،  ومباحث التموين وشرطة رفح جولة ميدانية على نقاط البيع ونقاط الجملة.
وخلال الجولة جرى متابعة الأسعار، وجودة المنتج،كما تم تسجيل عدد من المحاضر بسبب مخالفة بعض نقاط البيع والتجار الموزعين للتسعيرة الحكومية.
و في السياق ذاته نفذ مهندسو المديريةجولة ميدانية على عدد من المزارعين داخل محافظة رفح، وخلال الجولة تم التحفظ على عبوات نيماكور فارغة، كماتم حث المزارعين على اتخاذ إجراءات السلامة للوقاية من جائحة كورونا.

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