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على مستوى فلسطين

مدرسة عبد المعطي الريس تحصد عدداً من المراكز في مسابقة Palestine codes

03 أيلول / سبتمبر 2020 11:13

مدرسة عبد المعطي الريس تحصد عدداً من المراكز في مسابقة Palestine codes
مدرسة عبد المعطي الريس تحصد عدداً من المراكز في مسابقة Palestine codes

الوسطى- الرأي

 

في ظل الظروف الصعبة المتكررة التي يمر بها قطاعنا الحبيب و انقطاع الطلبة عن الدراسة بسبب فايروس كارونا، لا يزال بحر التميز و الإبداع مستمراً في مدارس الوسطى الإنجازات تتوالى من طالبات مدرسة عبد المعطى الريس المهنية طالبات الفرع الصناعي و التي ربطت ما بين غزة و الضفة من خلال مشاركتهم في مسابقة أعلنت عنها مؤسسةMENA Catalyst التابعة ل Station مؤسسة من القدس، والتي تضمنت طرح أفكار ريادية ومشاريع في برنامج Palestine codes .

هشام الحاج مدير تعليم الوسطى قدم التهنئة لإدارة المدرسة و للطالبات المشاركات في المسابقة الوطنية على مستوى فلسطين، وقال: إن الوضع الصعب من انقطاع عن الدراسة بسبب فايروس كارونا، جعل الجميع يفكر في كيفية استمرار العملية التعليمية ولو بالحد الأدنى من خلال التواصل عن بُعد و الذي كانت نتيجته هذه المسابقة الوطنية.

و أضاف الحاج بأن وزارة التربية و التعليم و مديرية تعليم الوسطى تشجعان الطلبة و الهيئات التدريسية على التواصل عن بُعد في ظل انقطاع الطلبة عن المدارس، معتبراً أن إنشاء الصفوف الافتراضية للمدارس جزء لا يتجزأ من هذا الإنجاز.

مديرة المدرسة منهل فروانة هنأت طالبات المدرسة والهيئة التدريسية على هذا الإنجاز العظيم التي حصلت عليه طالبات المدرسة من خلال مشاركتهن في المسابقة عن بُعد، وقالت: إن هذا الإنجاز جاء بعد تواصل كبير من قبل المعلمات مع الطالبات ( التعلم عن بُعد ) و تقديم الدعم لهن حتى حصلن على جوائز ومراكز متقدمة في هذه المسابقة.

و بينت منهل المراكز التي حصلت عليها طالبات المدرسة حيث فازت الطالبة سعاد محمد أبو شمالة و فريقها طالبات الثاني عشر قسم تطبيقات الويب ضمن فريق Team5 على المركز الأول على مستوى فلسطين  بمشروع بعنوان ( السوق الوردي ) والذي يدور حول دعم منتجات ربات البيوت وتسويقها وبيعها من خلال الموقع أول سوق إلكتروني لربات البيوت...

أما الطالبة توجان نافذ العكلوك من طالبات قسم  تطبيقات الموبايل والتي شاركت ضمن فريق Team3 بمشروع يهتم بالزراعة وكيفية ربط أصحاب الحدائق أو الأراضي وربطها مع البلديات ومؤسسات الزراعة من خلال الموقع، وفازت بالمركز  الثاني على مستوى فلسطين هي وفريقها.

 يذكر أن المسابقة تم تنفيذها عن بُعد خلال تطبيق زووم و العمل بروح الفريق الفعال مع الزملاء  اكتسبت الطالبات من خلالها الكثير من المهارات للتسويق  والعمل عن بعد.

55 (2) مدرسة عبد المعطي الريس تحصد عدداً من المراكز في مسابقة Palestine codes
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