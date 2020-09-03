"الهيئة المستقلة": سنلاحق الاحتلال أمام القضاء الدولي على جرائمه بحق الاسرى

غزة- الرأي

حملت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي(توثيق ) الاحتلال المسؤولية الكاملة على جريمة قتل الاسير داوود الخطيب نتيجة سياسية الاهمال الطبي بحق الاسرى وتابعت الهيئة انها ستلاحق الجريمة وكافة الجرائم الناتجة عن الإهمال الطبي الذي يتعرض لها الأسرى داخل السجون.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي وكافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالأسرى بتحمل مسؤوليتها ولجم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإجبارهم على الالتزام بالمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى.

كما ودعت المؤسسات الإنسانية الدولية خاصة الصليب الأحمر بتنظيم فحص طبي دوري للأسرى داخل سجون الاحتلال للعمل على توفير الرعاية الصحية لهم، حيث أن سياسة الاهمال الطبي المتعمدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى وفاة الكثير من الأسرى داخل السجون .

كما حملت الهيئة الاحتلال وقادته المسؤولية الكاملة لتدهور الأوضاع الصحية للكثير من الأسرى داخل السجون بسبب اتباعهم سياسة الاهمال الطبي الذي يتسبب بالموت البطيئ للأسرى داخل السجون ضاربين بعرض الحائط كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة أسرى الحرب .

واكدت على أنها ستقوم بدورها بملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء الدولي بشكل عام ومحكمة الجنايات الدولية خاصة.

يذكر انه استشهد يوم أمس الأربعاء الموافق 2/9/2020 الأسير داود طلعت الخطيب المحكوم بالسجن 18 عام في سجن عوفر إثر جلطة قلبية نتيجة الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث لم يتبقى لإنتهاء محكوميته سوى عدة شهور.

والأسير الخطيب يبلغ من العمر(44) عام وهو من بيت لحم ، وقد كان على مدار سنوات من الاعتقال يعاني من ظروف صحية صعبة ، حيث أنه قد تعرض قبل عدة سنوات لجلطة قلبية خضع على إثرها لعملية قلب مفتوح، وقد فاقم استمرار إعتقاله من وضعه الصحي الصعب حتى استشهد يوم أمس.

هذا وقد سادت حالة من التوتر بين الأسرى في سجن عوفر نتيجة استشهاد الخطيب ؛فقام جنود الاحتلال الإسرائيلي باقتحام السجن ورش الأسرى بالغاز والانهيال عليهم بالضرب المبرح.