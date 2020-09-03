الصحة تباشر بتدريب 230 كادراً صحياً لتعزيز الطاقات البشرية لمواجهة"كورونا"

غزة- الرأي

باشرت وزارة الصحة في تنفيذ اولى اللقاءات التدريبية ضمن برنامج تطوير وتنمية القدرات البشرية لتعزيز خطة وزارة الصحة في مواجهة كورونا.

وأوضح مدير عام التمريض د. خليل شقفة أن 230 كادرا صحيا منهم 126 من تخصص التمريض والبقية من التخصصات الصحية الاخرى، ممن التحقوا بالعمل مؤخرا ضمن التشغيل المؤقت بدعم من UNDP .

حيث بدأت الادارة العامة للتمريض والادارة العامة لتنمية القوى البشرية وفريق مكافحة العدوى بتدريب الملتحقين بالبرنامج على اجراءات السلامة والوقاية وفق أدلة العمل التي وضعتها الوزارة ومن خلال اللجان الفنية المختصة .

وأشار الى أن الوزارة تعمد وفق خطتها الى تعزيز الكادر البشري في المرافق الصحية والتي تواصل تقديم الخدمة والرعاية الصحية بكل جدارة واقتدار خاصة في ظل هذه المرحلة من مواجهة جائحة كورونا .