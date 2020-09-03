الاقتصاد: إحالة 172 تاجراً وبائعاً وأصحاب الصيدليات للنيابة العامة

غزة- الرأي

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 172 تاجر وبائع للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب الصيدليات للنيابة العامة.

وأفاد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور في تصريح للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، انه تم احالة تجار للمواد الغذائية والتموينية وبائعين للخضار وأصحاب الصيدليات قاموا برفع الاسعار واستغلال حاجات المواطنين واحتكار السلع.

وبين الغندور، ان عدد التجار الذين تم تحويلهم للنيابة العامة موزعين في محافظات القطاع، في محافظة غزة تم إحالة 59، محافظة الشمال 41، محافظة الوسطي 27، ومحافظة خانيونس 22، ومحافظة رفح 23 تاجر وبائع.

وأوضح الغندور، بأن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين تم إحالتهم للنيابة بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم الوزارة العاملة في الميدان بالتعاون ومشاركة مباحث التموين.

وأضاف أنه تم استدعاء عدد من أصحاب المحلات والمولات التجارية وتوقيعهم على تعهدات بالالتزام بإجراءات السلامة وعدم رفع الاسعار سواء في عمل الديليفري او التعامل المباشر من المواطنين داخل هذه المراكز والمولات التجارية.

وشدد على ان الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين حسب القانون.

وتعمل طواقم حماية المستهلك بالوزارة، بجولات ميدانية للحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين.

يشار الي ان الوزارة احالت 195 تاجر وبائع للنيابة العامة الأسبوع الماضي، وكانت الوزارة قد اصدرت قرارا بمنع الاسعار والاحتكار، محذرة التجار من الاستغلال والاحتكار.