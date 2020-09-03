وكالة الرأي الفلسطينية رابط تحميل.. التربية والتعليم تنشر كتب المنهاج الدراسي للفصل الأول وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد بغزة: إحالة 172 تاجر وبائع للنيابة العامة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: إحالة 172 تاجراً وبائعاً وأصحاب الصيدليات للنيابة العامة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تباشر بتدريب 230 كادراً صحياً لتعزيز الطاقات البشرية لمواجهة"كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية "الهيئة المستقلة": سنلاحق الاحتلال أمام القضاء الدولي على جرائمه بحق الاسرى وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة في غزة تنشر أسعار الأسماك وتعلن صيد 17 طناً وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة عبد المعطي الريس تحصد عدداً من المراكز في مسابقة Palestine codes وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تنفذ جولات رقابية على مصانع وموردي الأعلاف وكالة الرأي الفلسطينية الطوارئ العليا برفح تنفذ جولات مكثفة على نقاط بيع الخضار بالجملة وكالة الرأي الفلسطينية العمصي: تضرر قرابة 160 ألف عامل والخسائر بلغت 27 مليون دولار
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الاقتصاد: إحالة 172 تاجراً وبائعاً وأصحاب الصيدليات للنيابة العامة

03 أيلول / سبتمبر 2020 11:31

الاقتصاد: إحالة 172 تاجراً للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب الصيدليات للنيابة العامة
الاقتصاد: إحالة 172 تاجراً للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب الصيدليات للنيابة العامة

غزة- الرأي

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني 172 تاجر وبائع للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب الصيدليات للنيابة العامة.
وأفاد مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة يعقوب الغندور في تصريح للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، انه تم احالة تجار للمواد الغذائية والتموينية وبائعين للخضار وأصحاب الصيدليات قاموا برفع الاسعار واستغلال حاجات المواطنين واحتكار السلع.
وبين الغندور، ان عدد التجار الذين تم تحويلهم للنيابة العامة موزعين في محافظات القطاع، في محافظة غزة تم إحالة 59، محافظة الشمال 41، محافظة الوسطي 27، ومحافظة خانيونس 22، ومحافظة رفح 23 تاجر وبائع.
وأوضح الغندور، بأن هؤلاء التجار والبائعين المخالفين تم إحالتهم للنيابة بموجب محاضر الضبط المحررة من طواقم الوزارة العاملة في الميدان بالتعاون ومشاركة مباحث التموين.
وأضاف أنه تم استدعاء عدد من أصحاب المحلات والمولات التجارية وتوقيعهم على تعهدات بالالتزام بإجراءات السلامة وعدم رفع الاسعار سواء في عمل الديليفري او التعامل المباشر من المواطنين داخل هذه المراكز والمولات التجارية.
وشدد على ان الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق التجار المخالفين حسب القانون.
وتعمل طواقم حماية المستهلك بالوزارة، بجولات ميدانية للحفاظ على الامن الغذائي للمواطنين.
يشار الي ان الوزارة احالت 195 تاجر وبائع للنيابة العامة الأسبوع الماضي، وكانت الوزارة قد اصدرت قرارا بمنع الاسعار والاحتكار، محذرة التجار من الاستغلال والاحتكار.

الاقتصاد: إحالة 172 تاجراً للمواد الغذائية والخضروات وأصحاب الصيدليات للنيابة العامة 118775239_1744318329049618_7511434410337594210_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التعليم الإلكتروني في غزة: الواقع وإمكانية التطبيق

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟