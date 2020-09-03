غزة: سريان حظر التجوال لليوم العاشر لمواجهة "كورونا"

غزة- الرأي

يستمر حظر التجول في قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، في ظل الجهود الحكومية المبذولة لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وفي ظل حظر التجول، ينتشر قرابة 19 ألف من ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية، والأمنية في كافة الشوارع والمفترقات بالمحافظات؛ لمتابعة تنفيذ قرار الحظر والتزام المواطنين به، حرصاً على سلامة المجتمع، ولمنع تفشي الفيروس.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الداخلية إياد البزم، عن تمديد حالة حظر التجوال في قطاع غزة مدة 48 ساعة جديدة اعتباراً من ليلة الخميس، في محافظات الوسطى، خانيونس، ورفح، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال البزم، خلال مؤتمر الإيجاز الحكومي مساء الأربعاء، إنه تقرر إبقاء حظر التجوال في محافظتي غزة والشمال حتى صدور تعليمات جديدة.

كما أعلن المتحدث باسم الداخلية عن زيادة تشديد الإجراءات في محافظة شمال غزة، مضيفاً أنه سيتم إغلاق الشوارع الرئيسة المؤدية للمحافظة أمام حركة المواطنين، وإبقاء شارع صلاح الدين فقط مفتوحاً للحركة الضرورية والطارئة التي تُقدرها الأجهزة المختصة ميدانياً.

ولفت إلى استمرار إجراءات فصل المناطق في محافظة الشمال عن بعضها البعض، في ظل ازدياد أعداد الإصابات فيها.

وجدد التأكيد على المواطنين بالتزام بيوتهم خلال حظر التجوال، واتخاذ إجراءات السلامة، وارتداء الكمامة عند التحرك الطارئ والضروري.