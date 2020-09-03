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طالبت العالم بالتحرك العاجل لإنهاء حصار غزة

التغيير والاصلاح تسلم وزارة التنمية أربعة آلاف طرد غذائي للمتضررين من كورونا

03 أيلول / سبتمبر 2020 12:18

التغيير والاصلاح تسلم وزارة التنمية أربعة آلاف طرد غذائي للمتضررين من كورونا
التغيير والاصلاح تسلم وزارة التنمية أربعة آلاف طرد غذائي للمتضررين من كورونا

غزة- الرأي

سلمت كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية وزارة التنمية الاجتماعية صباح اليوم الاحد 30/8  أربعة آلاف طرد غذائي لصالح الفئات المتضررة من جائحة كورونا في قطاع غزة

وأكد النائب د.مروان ابو راس نائب رئيس كتلة التغيير والاصلاح خلال عملية للتسليم أن هذه المساعدات الطارئة لمساندة العائلات المتضررة جراء انتشار وباء كورونا بغزة، مطالبا كافة المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لانهاء حصار غزة.

وأوضح النائب ابو راس هذه المساعدة قدمت من فاعل خير من دولة قطر دعما للشعب الفلسطيني الذي يواجه وباء كورونا . 
وقال د. أبو راس أن الإحتلال الصهيوني يواصل عدوانه و حصاره لقطاع غزة في ظل هذه الجائحة التي انتشرت في محافظات ومستشفيات القطاع. 

ودعا النائب أبو راس كافة الدول والبرلمات العربية والاسلامية و المؤسسات الخيرية لاغاثة غزة وعدم تركها في ظل انتشار وباء كورونا واستمرار القصف الصهيوني ،وضرورة العمل على انهاء الحصار المتواصل منذ سنوات .

وعبر النائب د. أبو راس عن شكره وتقديره لفاعل الخير من دولة قطر و الذي تبرع بهذه الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

التغيير والاصلاح تسلم وزارة التنمية أربعة آلاف طرد غذائي للمتضررين من كورونا d71d1d07-6ee7-4855-b7ff-4a86138a08f9
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