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مستوطنون يغلقون طريقاً زراعياً بالمياه العادمة في سلفيت

03 أيلول / سبتمبر 2020 12:39

مستوطنون يغلقون طريقاً زراعياً بالمياه العادمة في سلفيت
مستوطنون يغلقون طريقاً زراعياً بالمياه العادمة في سلفيت

سلفيت- خاص الرأي

أغلق مستوطنون من مستوطنة "اريئيل" الشارع والطريق الزراعي الموصل للأراضي الزراعة وعزبة أبو بصل  في  منطقة واد البئر غرب سلفيتفي الضفة المحتلة، من خلال  غرقها بمياه الصرف الصحي.

وقال المزارع احمد عبد الله،  إن الطريق كان سالكاً الا انه تفاجأ يوم امس الأربعاء، بتدفق مياه الصرف الصحي لمستوطنة "اريئيل" قد خربت الطريق الزراعي، مضيفا انه اضطر لركن مركبته جانباً والسير على الاقدام حتى وصل ارضه الزراعية.

بدوره، قال الباحث في شؤون الاستيطان د. خالد معالي، إن الطريق الزراعي يخدم مئات والاف الدونمات وحقول الزيتون في منطقة واد البئر، ومنطقة عزبة ابو البصل، الا ان الطريق حاليا لا يمكن السير فيه بالمركبات العادية نتيجة تلوثه وسريان المياه العادمة فيه حيث انه تعرض ايضا لتلف جزئي جراء الامطار السابقة والمياه التي تم تصريفها بكثرة من مستوطنة "اريئيل" في فصل الشتاء السابق .

ولفت معالي  إلى أن مياه الصرف الصحي لمستوطنة " اريئيل" تلوث وديان سلفيت وبروقين وكفر الديك يوميا بالاف المكعبات دون معالجتها بشكل كاف من قبل محطة التنقية التابعة للمستوطنة، كون القدرة التشغيلية لها اقل من الكميات المطلوبة.

 واكد معالي أن سلطات الاحتلال في الوقت الذي تزعم فيه بالمحافظة على البيئة تقوم بتلويثها  جهاراً نهاراً،  وبشهادة تقارير منظمة "بيتسيلم" " و "يش دين" الاسرائيليتين  وهو ما يخالف القانون الدولي الانساني ولوائح منظمة الصحة العالمية.

 

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