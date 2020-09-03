وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقمع أسرى سجن "عوفر" وتوتر يسود الأقسام وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: ضخ 12,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة النقل والمواصلات تناقش آلية نقل موظفي وزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل ترفد 102 وظائف خدماتية لصالح وزارة الصحة وكالة الرأي الفلسطينية "السراج" يجتمع بمتلزم سوق خان الخضار للاطلاع على آلية العمل وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يغلقون طريقاً زراعياً بالمياه العادمة في سلفيت وكالة الرأي الفلسطينية التغيير والاصلاح تسلم وزارة التنمية أربعة آلاف طرد غذائي للمتضررين من كورونا وكالة الرأي الفلسطينية غزة: سريان حظر التجوال لليوم العاشر لمواجهة "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية رابط تحميل.. التربية والتعليم تنشر كتب المنهاج الدراسي للفصل الأول وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد بغزة: إحالة 172 تاجر وبائع للنيابة العامة
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

"السراج" يجتمع بمتلزم سوق خان الخضار للاطلاع على آلية العمل

03 أيلول / سبتمبر 2020 01:15

"السراج" يجتمع بمتلزم سوق خان الخضار للاطلاع على آلية العمل

غزة- الرأي

اجتمع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، بمتلزم سوق خان الخضار، للاطلاع على آلية العمل داخل الخان الجديد في شارع رقم 10 جنوب المدينة، ولتقييم مدى التزامه بإجراءات الأمان والسلامة، في ظل جائحة كورونا.
وحضر الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس البلدية في مقر البلدية الرئيس، نائبه م. أحمد أبو راس وعدد من رؤساء الأقسام، ومتلزم السوق شركة هاني عاط الله.
وبحث اللقاء أهمية توفير البضائع لنقاط البيع المعتمدة في أحياء المدينة المختلفة لتسهيل عملية وصول المواطنين إليها، دون الحاجة إلى التحرك لمسافات طويلة في ظل حالة الطوارئ وحظر التجوال، وضرورة اتباع اجراءات الوقاية والسلامة داخل السوق حفاظا على سلامة التجار والمواطنين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التعليم الإلكتروني في غزة: الواقع وإمكانية التطبيق

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟