"السراج" يجتمع بمتلزم سوق خان الخضار للاطلاع على آلية العمل

غزة- الرأي

اجتمع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، بمتلزم سوق خان الخضار، للاطلاع على آلية العمل داخل الخان الجديد في شارع رقم 10 جنوب المدينة، ولتقييم مدى التزامه بإجراءات الأمان والسلامة، في ظل جائحة كورونا.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مكتب رئيس البلدية في مقر البلدية الرئيس، نائبه م. أحمد أبو راس وعدد من رؤساء الأقسام، ومتلزم السوق شركة هاني عاط الله.

وبحث اللقاء أهمية توفير البضائع لنقاط البيع المعتمدة في أحياء المدينة المختلفة لتسهيل عملية وصول المواطنين إليها، دون الحاجة إلى التحرك لمسافات طويلة في ظل حالة الطوارئ وحظر التجوال، وضرورة اتباع اجراءات الوقاية والسلامة داخل السوق حفاظا على سلامة التجار والمواطنين.