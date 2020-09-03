وزارة النقل والمواصلات تناقش آلية نقل موظفي وزارة الصحة

غزة- الرأي

ناقشت لجنة حافلات نقل موظفين الحكومة التابعة لوزارة النقل والمواصلات آلية نقل موظفي وزارة الصحة في ظل حالة الطوارئ و حظر التجول الذي أعلنت عنه الحكومة منذ أيام في مواجهة جائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع بحضور ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة المالية.



حيث اتفق المجتمعون على ضرورة توفير كافة الإمكانيات لجنود وزارة الصحة العاملين في الميدان والذين يواجهون التحديات بكل قوة في سبيل خدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة.

كما أنه تم إعداد خطة شاملة وعطاء خاص لفترة الطوارئ ليتم طرحها على شركات النقل على أن يتم تفعيل خطة الطوارئ في نقل الموظفين خلال فتره عملهم