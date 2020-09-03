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بلدية خان يونس: ضخ 12,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة

03 أيلول / سبتمبر 2020 01:33

بلدية خان يونس: ضخ 12,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة
بلدية خان يونس: ضخ 12,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة

خان يونس- الرأي

تمكنت طواقم دائرة الصرف الصحي في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة من ضخ ما يزيد عن (12,000) متر مكعب من مياه الصرف الصحي باتجاه محطة المعالجة المركزية والواقعة في منطقة الفخاري -صوفا، وذلك من أجل الحفاظ على البيئة المحيطة والصحة العامة وسلامة الجمهور في المدينة وأحيائها المختلفة.
وتأتي جهود بلدية خان يونس للمساعدة قدر المستطاع بالرغم من الظروف الراهنة وشح الامكانيات من توفير بيئة مناسبة خالية من التلوث في ظل تفشي فايروس كورونا بين مدن ومحافظات القطاع.
بلدية خان يونس تتمنى السلامة للجميع وتدعو كافة المواطنين إلى ضرورة اتباع ارشادات الوقاية والسلامة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وفي أضيق الحدود للحفاظ على سلامتهم.

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