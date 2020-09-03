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"مغاري": نحث الجميع على الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة

03 أيلول / سبتمبر 2020 01:53

"مغاري": نحث الجميع على الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة

الوسطى- الرأي

عقد رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري اليوم الخميس، اجتماعات متواصلة مع أعضاء المجلس البلدي ولجنة الطوارئ وعدة جهات فصائلية وقيادات أجهزة أمنية، لبحث تعزيز الإجراءات الوقائية والتزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.
وأوضح أ. إياد سلمان محافظ الشرطة في المنطقة الوسطى، أن الظرف الحالي بحاجة لتكثيف الجهود وتعاون كافة المؤسسات العاملة في رفع درجة الوعي لدى المواطن بخطورة الوضع القائم وعدم الاستهتار، والالتزام بفرض حظر التجوال وعدم التنقل إلا للضرورة القصوى والحالات الطارئة.
وأكد على ضرورة أن تلتزم كافة نقاط بيع الخضار والمحلات التجارية والحرف المسموح لها بالعمل، بإجراءات الأمن والسلامة وتجنب الاحتكاك بين المواطنين، مبينا أن توصيل الطلبات للمنازل هو الخيار الأنسب في هذه الظروف.
ودعا رئيس بلدية النصيرات، وزارة الاقتصاد لمتابعة حثيثة لعدم احتكار الأسعار والاستغلال، والعمل على حماية المستهلك خلال هذه الأزمة.
وأشار إلى أن لجنة الطوارئ في البلدية على انعقاد دائم ومتواصل على مدار الساعة، لمتابعة الشكاوى وكافة الخدمات المقدمة لأهالي النصيرات، معربا عن أسفه لتخلي وكالة الغوث عن مسئولياتها في المخيم خلال الأزمة الحالية.
ووجّه رئيس بلدية النصيرات الشكر والتقدير لكافة الطواقم العاملة في الميدان، من أجهزة أمنية وشرطة ووزارة الصحة، بالإضافة إلى طواقم بلدية النصيرات.
من جهتهم، أشاد الحضور بالجهود الكبيرة التي تبذلها بلدية النصيرات في الميدان، مؤكدين على استعدادهم للتعاون في تعزيز كافة الخدمات التي تقدمها البلدية للسكان.

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