توظيف 528 عنصر أمن لدعم خطة مواجهة "كورونا" في غزة

غزة- الرأي:

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن استيعاب 528 فرداً للعمل في الأجهزة التابعة لها، ضمن بند التشغيل المؤقت لمدة 3 أشهر، من أصل 2500 فرداً سيتم استيعابهم خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الهيئة، العميد بهجت أبو سلطان إن ترشيح هؤلاء الأفراد جاء بعد اجتيازهم جميع مراحل مسابقة الأفراد للعام 2019، حيث كانوا ضمن كشوفات الانتظار للمسابقة.

وأضاف "أبو سلطان" أن المرشحين سيخضعون لجميع الفحوصات الطبية اللازمة، ومن بينها فحص التأكد من عدم الإصابة بفيروس كورونا، ومن ثم إلحاقهم بدورة تدريبية أوليّة لمدة 10 أيام، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.

وأوضح أن توظيف هذا العدد يأتي في إطار إسناد وتعزيز عمل أجهزة الوزارة في ظل خطة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، والمساعدة في تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن بقية العدد سيتم أخذه من المتقدمين الذين اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية خلال مسابقة التوظيف الأخيرة لعام 2019، على أن تُستكمل لهم بقية الإجراءات المتعلقة بالفحص الطبي، والمقابلة الشخصية، خلال الفترة القادمة.