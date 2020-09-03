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الدفاع المدني يتفقد المخابز ومحطات المحروقات في ظل "كورونا"

03 أيلول / سبتمبر 2020 04:08

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غزة- الرأي:

أجرت فرق التفتيش والمتابعة في جهاز الدفاع المدني في قطاع جولات تفتيشية على عدد من المخابز، ومحطات الغاز، والوقود، بمحافظات رفح والوسطى والشمال، في ظل إجراءات مواجهة فيروس "كورونا".

وأكد مدير الأمن والسلامة بالدفاع المدني المقدم محمد المغير، أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على تلك المنشآت في كافة محافظات القطاع؛ بهدف معاينة اشتراطات الأمن والسلامة فيها.

وذكر أنه تم توجيه أصحاب هذه الحرف الخطرة لاتخاذ احتياطات الوقاية من جائحة "كورونا"، وفق الالتزام بقرار حظر التجول.

وأوضح المقدم "المغير" أن تلك الجولات شملت أيضًا التفتيش على حرف ومنشآت، قًدمت فيها شكاوى من قبل المواطنين، وتم اخطار أصحابها بتصويب اشتراطات السلامة لديهم.

ودعا إلى ضرورة استشعار المسؤولية الاجتماعية لدى أصحاب الحرف والمنشآت الخطرة، التي تعمل في ظل إجراءات حظر التجول كـ (المخابز ومحطات الوقود والغاز)، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة للحد من انتشار الفيروس.

وشكر مدير الأمن والسلامة بالدفاع المدني، أصحاب الحرف والمنشآت، الملتزمين بإجراءات السلامة، والوقاية في ظل جائحة "كورونا".

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