الأوقاف تقدم 328 ألف شيقل لأكثر من 7500 أسرة متضررة من "كورونا"

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، أنها وزعت عبر الإدارة العامة للزكاة فيها، مساعدات متنوعة على الأسر الفقيرة والمتضررة جراء جائحة "كورونا" في كافة المحافظات.

وأشار مدير عام الزكاة أسامة اسليم، إلى أنه تم تقديم مساعدات عينية ونقدية لأكثر من 7500 عائلة بقيمة 328 ألف شيقل، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المشروع الإغاثي في ظل جائحة "كورونا".

ونوه إلى أنه سيتبع ذلك مراحل أخرى من تقديم المساعدات للأسر المتضررة من "كورونا" من أجل إغاثة هذه الأسر وتقديم المعونة لها، سيما في ظل هذه الجائحة والظروف القاسية.

وأكد اسليم أن الإدارة العامة للزكاة ولجانها المختلفة ملتزمين بتقديم الخدمة والمساعدات للمواطنين وفق إجراءات السلامة والوقاية المقرة حكوميًا لمكافحة وباء كورونا.

وأوضح أن إدارته تبذل جهودًا كبيرة في التواصل مع المؤسسات المختلفة في الداخل والخارج من أجل توفير المشاريع والمساعدات التي تساهم في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا.

وشكر كافة العاملين في لجان الزكاة والإدارة العامة على ما يبذلونه من جهود جبارة ليلًا ونهارًا من أجل تقديم الخدمة المميزة لأبناء شعبهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، كما قدم الشكر للمؤسسات الشريكة التي تقدم العون والمساعدة لأبناء شعبنا.

يُذكر أن الإدارة العامة للزكاة وعبر لجانها المختلفة قدمت قبل أيام مساعدات نقدية وعينية على أكثر من 4300 أسرة فقيرة تضررت جراء الإجراءات المتبعة لمواجهة "كورونا" بما قيمته 229 ألف شيكل تقريبًا.