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أعداد الإصابات في إطار المعقول

الصحة بغزة: الأيام القادمة حاسمة في كسر حلقات تفشي "كورونا"

03 أيلول / سبتمبر 2020 06:09

غزة – الرأي

قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن الأيام القادمة حاسمة في كسر حلقات تفشي وباء فيروس كورونا في قطاع غزة.

وأضاف القدرة في تصريحات لوكالة "شهاب" اليوم الخميس، أن إكتشاف حالات جديدة يعني الدخول في منحنى خطير ومتصاعد.

وأوضح أن حجم الإصابات التي تسجل في قطاع غزة لا زالت في إطار المعقول والمتوقع والمسيطر عليه.

وأشار القدرة إلى أن المنحى الصعب الذي نعيشه في تفشي الوباء سيقودنا إلى مرحلة أكثر خطورة.

وأفاد بأن محافظة غزة تتصدر أعداد الإصابات بفيروس كورونا تليها محافظة الشمال التي تعد أكثر المناطق التي تتواجد فيها بؤر تفشي الفيروس.

ولفت القدرة إلى أنه كلما كانت نسبة التراخي بين المواطنين كبيرة زاد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يزيد بشكل مباشر من عدد الإصابات.

 ودعا القدرة إلى عدم خروج المواطنين من المنزل إطلاقًا إلا في حالات ضرورية مع الالتزام بالإجراءات الوقائية.

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