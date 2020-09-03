ماهو الفرق بين الذهب والفضة في سوق السلعات؟

فلسطين المحتلة - الرأي

مع ظهور المعادن النادرة إلى الوجود كعملات نقدية، ظل الذهب والفضة في المرتبة الأولى؛ ثم تقدم الذهب ليحتل المكانة الأولى. ويعتبر الذهب والفضة هما أصل المال.

تتغير أسعار هذا المعدن وفقا لظروف الأسواق العالمية من حيث العرض والطلب ومن حيث ظروف العالم من حيث الكوارث والحروب وقد يكون الذهب أحيانا ملجأ للمستثمرين في حالات كثيرة مثل تدهور أسعار الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية بالعالم.

ان تجارة الذهب الإلكترونية مختلفة تماما عن تجارة الذهب العادية وتقوم على أساس شراء عقود الذهب اونلاين عن طريق الانترنت عبر شركات الفوركس الوساطة العالمية والتي بدورها تلعب دور الوسيط بين التجار وبين الأسواق العالمية.

ويوفر الوسطاء وفقا لهذا النظام ما يسمى بالهامش أو الرافعة المالية والتي تضاعف رأس مال التجار أكثر من مئة مرة أو أكثر لكي يتمكنوا برأس مال بالتداول على كميات كبيرة من الذهب.

منذ ظهور مجال التجارة الإلكترونية والتسوق عبر الإنترنت كان من الطبيعي أن يتم تداول الذهب والفضة عبر الإنترنت لا كما كان قديماً يتم يداً بيد أو وجهاً لوجه بين البائع والمشتري في سوق الذهب التقليدية.

تجارة الذهب من أكبر مكونات التجارة العالمية وذلك للحاجة الملحة لاستخدام هذا المعدن الثمين في كثير من مناحي الحياة الصناعية والاستراتيجية الاحتياطية والاجتماعية.

الفرق بين الذهب والفضة في سوق السلعات

الفرق الرئيسي مقارنة بالذهب هو أن الفضة تستخدم كل يوم في العديد من المناطق ، من البطاريات إلى المكوكات الفضائية ، من الصيدلة والطب إلى الألواح الشمسية والمفاتيح الكهربائية البسيطة ، وهناك عدد كبير من المنتجات التي تحتاج حياتنا اليومية واستخدام الفضة. أيضا هناك القليل جدا من الفضة في الودائع والمصادر الطبيعية.

في المقابل ، الذهب بالكاد يستخدم للأغراض الصناعية. لا تزال البنوك الوطنية تحتفظ بكميات كبيرة من الذهب من أجل السيطرة على تجارة الذهب في جميع أنحاء العالم وتسعير الذهب. في حالة الفضة ، خفضت الحكومات الغربية ودائعها حتى الآن ، ولن تكون قادرة على التأثير بشكل كبير على استقرار الأسعار أو تطويرها. خلال السنوات القادمة ، ستعتمد أسعار الفضة أساسًا على قوانين العرض والطلب في السوق. كما رأينا ، فإن الطلب يتزايد مع تزايد الحاجة إلى المنتجات الإلكترونية وغيرها .

العوامل التي تؤثر على الاستثمار في الذهب والفضة

من اجل تحقيق اكبر عائد من الاستثمار فى الذهب والفضة ،يجب فهم العوامل المؤثر على سعر الذهب والتى تشمل سعر الذهب اليومى ،نوع العملة الذهبية المراد شرائها ، التحليلات الاقتصادية واخيرا الوضع السياسى العالمى .

تغير سوق الذهب اليومى يعتمد على العرض والطلب ،فمثلا عن زيادة المعروض من الذهب فى سوق الذهب العالمى وقلة الطلب علية حتما يؤدى الى إنخفاض سعر الذهب العالمى والعكس صحيح ، ايضا الاوضاع الاقتصادية التى تؤثر على السعر من مكان لأخر فيمكن أن يكون السعر الفوري في بريطانيا تختلف عن السعر الفوري في سنغافورا .

نوع العملة او سبيكة الذهب المراد شرائها تكون اغلى قليلا من سعر الذهب الفورى فى البورصة بسبب فرض بعض الحكومات تعريفات على الذهب أو حصول التاجر على العمولة من بيع سبائك الذهب والعملات الذهبية ، فمثلا يمكن ان يكون سعر الذهب الفورى 1500 دولار للاوقية بينما يمن شراء سبائك الذهب او العملات الذهبية بقيمة اعلى من 3-5 % من سعر الذهب الفورى، حسب موقع أسعار الذهب اليوم .

كيف نستفيد من أسعار الذهب؟

اولا : متابعة تجارة العملات الفوركس وهو أداة مهمة لمتابعة حركة أسعار العملات العالمية والتي يعتمد عليها فهم حركة أسعار الذهب العالمية وفهم متى ومن الممكن شراء الذهب والتداول حتى على أسعاره ومتي يتم البيع، في حالة الأنجذاب إلى عملة غير متضخمة وسعر فارق صرفها مقابل عملة أخرى كبير، وهذه التجارة هي الأبرز والأسرع اليوم لكونها تطرح استراتيجيات سريعة ومتابعة للأحداث العالمية من خلال حسابات ومنصات تداول عملات وعلى أسعار الذهب.

نستطيع هنا القول أن الأستثمار في الذهب يعود أولاً كعامل مساعد للمستثمرين في الفوركس للتحوط والحفاظ على الأرصدة في هيئة ذهب.

ثانيا : تجارة الذهب بالاسواق التقليدية : هذه التجارة تنطوي علي شراء الذهب بالسوق مادياً، والاحتفاظ به لحين أرتفاع الأسعار. هذه النوعية من التجارة تعتبر كلاسيكية وطويلة الأمد ولاتتبع حركة سعر العملات وتضخمه، فيكون الربح فيها طويل الامد وكذلك المخاطر الأمنية للأحتفاظ بالذهب مادياً تعتبر غير آمنة.

وفي الختام , الذهب والفضة مناسبان للاستثمارات طويلة الأجل. كلاهما أثبت أنه موثوق به وذا قيمة على مدى 5000 سنة الماضية. لا يوجد أصل مالي آخر يحمل نفس السجل.

في حين أنه ليس من السهل الاختيار بين امتلاك الذهب أو الفضة ، آمل أن تلقي هذه المقالة مزيدًا من الضوء على الموضوع وستتمكن من اتخاذ القرار الأفضل الذي يعكس اهتماماتك وأهدافك.