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الصحة بالضفة: 5 وفيات و596 إصابة جديدة بـ"كورونا"

03 أيلول / سبتمبر 2020 09:01

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702754442

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 5 وفيات و596 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و612 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن حالات الوفاة سجلت في محافظة الخليل لمواطن (76 عاماً)، ومواطنة (75عاماً)، ومواطن (70 عاما) من محافظة قلقيلية، ومواطن (64 عاما) من محافظة رام الله والبيرة، ومواطنة (76 عاما) من العيزرية في محافظة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (224)، محافظة نابلس (26)، محافظة بيت لحم (61)، محافظة قلقيلية (43)، محافظة رام الله والبيرة (61)، جنين (7)، أريحا والأغوار (14)، سلفيت (4)، طوباس (4)، قطاع غزة (98)، ضواحي القدس (54).

ولفتت إلى أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (4)، محافظة رام الله والبيرة (157)، محافظة نابلس (79)، محافظة قلقيلية (36)، محافظة الخليل (119)، محافظة سلفيت حالة واحدة، ضواحي القدس (216).

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 67.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.5%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أوضحت الوزارة أن هناك 33 مصاباً يتلقون العلاج في العناية المكثفة، بينهم 5 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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