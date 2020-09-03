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فؤاد: إلغاء "أوسلو" الطريق لإنهاء الانقسام

03 أيلول / سبتمبر 2020 10:34

بيروت - الرأي

قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية أبو أحمد فؤاد في كلمته بمؤتمر الأمناء العامين، إن الطريق الذي يمكن أن يؤدي إلى إنهاء الانقسام هو إلغاء اتفاقات أوسلو.

وانطلق مؤتمر الأمناء العامين لكافة الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم، بالتزامن في العاصمة اللبنانية بيروت، ومقر المقاطعة في رام الله.   وقال فؤاد: "نحن نرى ضرورة أن تبقى صيغة الأمناء العامين كمرجعية وأن تنظم اجتماعاتنا".  

وأعرب عن تأييده لكل ما يؤدي إلى مزيد من الوحدة، قائلا: "نؤيد ما طرحه أبو مازن بتشكيل قيادة وطنية موحدة، ونؤيد دعوته للحوار الوطني الشامل لأنه المفتاح لحل الخلافات فيما بيننا".

وأكد على وجوب تطبيق القرارات المتخذة، مثمنا أي خطوة ايجابية في غزة والضفة والشتات.

 

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