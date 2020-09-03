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الديمقراطية: يجب أن تكون المقاومة في مركز الاهتمام

03 أيلول / سبتمبر 2020 10:38

بيروت - الرأي

طالب نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان، الفصائل الفلسطينية كافة، بضرورة جعل المقاومة بكافة أشكالها في مركز الاهتمام الفلسطيني.

وقال سليمان في كلمته خلال مؤتمر الأمناء العامين: "مطلوب ويجب علينا أن تكون المقاومة في مركز الاهتمام ونقصد هنا كل أشكال المقاومة وفي مقدمتها الشعبية،.. المقاومة الشعبية لا تعني المسيرات؛ بل العصيان المدني ضد الاحتلال ومواجهته ومواجهة مستوطنيه".  

وأوضح سليمان أن هناك مخطط لإقامة تحالفات سياسية وأمنية لتأخذ المنطقة لمحاصرة شعوبها واستغلالها والتحكم بها والقضاء على التحركات الوطنية والتقدمية والحداثية.  

وأشار إلى أنَّ الحركة الوطنية تواجه تصعيدًا خطيرًا في المخطط الأمبريالي على دول المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني.

وذكر أنَّ "5 محاولات سابقة بذلت لإجراء انتخابات شاملة وجميعها فشلت لوجود معادلة تريد منعنا من الإقدام على هذه الخطوة المتطورة الديمقراطية التي تساعد على بناء الحركة الوطنية على أسس صلبة".  

وبين سليمان أن "القضية الرئيسية التي تواجهنا في هذا الاجتماع تتمثل في التحدي المطروح علينا جميعًا لتجاوز حالة الانقسام وهذا هو الموضوع والرد هو استعادة الوحدة".  

ودعا إلى "حل سلطة الأمر الواقع بغزة من خلال تطبيق اتفاق نوفمبر 2017 بتمكين الحكومة لممارسة مهامها، شرط أن تأخذ هذه الحكومة طابع حكومة الوحدة".

 

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