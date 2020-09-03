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منع الحركة نهائياً من 8 مساء حتى 7 صباحاً

الداخلية: فصل أحياء بمدينة غزة لمواجهة تفشي "كورونا"

03 أيلول / سبتمبر 2020 11:05

غزة - الرأي

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني تشديد الإجراءات في بعض مناطق محافظة غزة في ظل إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا فيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي، مساء الخميس،  حي النصر، حي الشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ، حيث سيتم فصل تلك المناطق عن بعضها البعض، في ظل ارتفاع الإصابات فيها.

???? *البزم:* نوجه أبناء شعبنا في كافة المحافظات إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، ومنع الحركة بشكل نهائي يومياً من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 7 صباحاً، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه لاتخاذ الإجراءات القانونية.

قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء الخميس، تشديد الإجراءات الوقائية بمحافظة غزة ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم، في تصريح صحفي متلفز، إنه تقرر فصل أحياء: النصر، والشيخ رضوان، ومخيم الشاطئ، بمحافظة غزة عن بعضها البعض، في ظل ارتفاع الإصابات فيها.

ووجّه البزم، المواطنين في كافة المحافظات إلى الالتزام بالقرارات الصادرة، ومنع الحركة بشكل نهائي يومياً من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 7 صباحاً.

وحذّر من مخالفة تلك الإجراءات، مؤكداً أن إجراءات قانونية ستُتخذ بحق المخالفين.

وأضاف البزم أن الأجهزة المختصة شرعت، منذ الليلة الماضية، بتشديد الإجراءات في محافظة شمال قطاع غزة في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ووجّه المواطنين في المحافظة لضرورة الالتزام بقرار حظر التجوال بشكل كامل حفاظاً على سلامتهم.

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