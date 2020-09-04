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النيابة العامة تحقق فى 198 قضية مختلفة

04 أيلول / سبتمبر 2020 07:35

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غزة-الرأي

قامت النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة أمس بفتح تحقيق في198 قضية شملت 49 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، 14قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، 7قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي والعمل بعد الساعات المسموحة بها، 128 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

وجاء في الموجز اليومي لإجراءات النيابة العامة لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي قيام النيابة العامة  باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات.


الى جانب ذلك  عمدت النيابة العامة إلى توقيف 30 متهم على مختلف القضايا المذكورة وتمديد التوقيف 96متهم في قضايا سابقة .

وأكدت النيابة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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