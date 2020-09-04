بلدية غزة تنفذ جولة كشف صحى لسوق خان الخضار الجديد

غزة-الرأي

نفذت طواقم بلدية غزة، جولة كشف صحي على سوق خان الخضار الجديد ونقاط البيع العاملة في المدينة، بالتعاون مع شرطة البلديات، في ظل حالة الطوارئ المعلنة نظرًا لتفشي فيروس كورونا في المجتمع.

وذكر قسم مراقبة الأغذية أن فريقًا من مفتشي الصحة والشؤون القانونية وشرطة البلديات نفذا جولة تفتيش وكشف صحي على نقاط البيع للتأكد من سلامة البضائع واتباع أصحاب هذه النقاط لإجراءات الأمن والسلامة والوقاية من فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأشار القسم إلى تحرير مجموعة من الإخطارات والمخالفات لغير الملتزمين بشروط الأمن والسلامة الصحية، مؤكدًا أنه سيتم تكثيف الجولات الصحية والكشفية في ظل جائحة كورونا لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتواصل فرق وطواقم بلدية غزة أعمالها الميدانية رغم حالة الطوارئ المعلنة وتقييد الحركة، لتقديم خدماتها الأساسية للمواطنين والحفاظ على السلامة العامة، متحدية الظروف الصحية الصعبة والأزمة المالية المتفاقمة بفعل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها المدينة.