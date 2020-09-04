بلدية خان يونس تُطلع الحُكم المحلي على خطة مجابهة فايروس كورونا

غزة-الرأي

أطلعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وزارة الحكم المحلي على خطتها المعمول بها في مجابهة جائحة كورونا وذلك بالتعاون مع بلديات المحافظة ومكونات المجتمع المحلي والوزارات الحكومية والأجهزة الشرطية والمؤسسات الأهلية منع تفشي انتشار الفايروس والحفاظ على سلامة المواطنين وصحة المجتمع.

وكان مدير المنطقة الجنوبية في وزارة الحكم المحلي قد أجرى زيارة تفقدية لبلدية خان يونس حيث كان في استقباله رئيس لجنة طوارئ جائحة كورونا بالبلدية أ. عماد الأغا، وعضو اللجنة د. يوسف شبير، حيث تناقش المجتمعون آليات العمل الميداني وخطة الطوارئ المعمول بها في البلدية والمدينة.

وبين الأغا أن بلدية خان يونس وضعت الخطط البديلة لتمكين البلدية والمؤسسات العاملة في المحافظة من القيام بواجباتها على الوجه الأكمل وخدمة المواطنين كافة للتخفيف من تداعيات الحظر المفروض من قبل الحكومة على معظم المحافظات من أجل الحفاظ على سلامة المجتمع.

وأوضح الأغا أن بلدية خان يونس قامت بتعزيز خدماتها المقدمة للمواطنين وحافظت على استمراريتها بالرغم من المعاناة الواقعة نتيجة شح مواردها وامكانياتها، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة وتأثير ذلك على ساعات ضخ المياه.

وأطلع الأغا، الصرفندي على طبيعة العمل في غرفة الطوارئ المشتركة في البلدية والتي تضم بلدية خان يونس والشرطة ووزارة الصحة والوزارات ذات العلاقة، حيث أنها تتلقى يومياً عشرات الاتصالات ويتم توجيهها حسب طبيعة الشكوى.

ومن جانبه ثمن الصرفندي جهود بلدية خان يونس في استمرار خدماتها والحفاظ على سلامة المواطنين من خلال اتباع اجراءات الوقاية والسلامة، مؤكداً على أن وزارة الحكم المحلي ستدفع باتجاه تعزيز البلديات لمساعدتها على تخطي هذه المحنة التي تتطلب الوقفة والاسناد من كل مكونات المجتمع.

وأشاد الصرفندي بانضباط العمل في بلدية خان يونس وأنها تسير بخطى حثيثة للتغلب على واقع الأزمة الحالية.