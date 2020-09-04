"مكتب المراقب العام" يتفقد إجراءات الوقاية بمراكز الإصلاح والتأهيل

غزة-الرأي

تفقد وفد من مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني، إجراءات الأمن والسلامة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، بهدف حماية النزلاء في ظل تطبيق حظر التجول، ومواجهة فيروس "كورونا".

وضم وفد مكتب المراقب العام المقدم إيهاب عفانة مدير وحدة العلاقات العامة والاعلام، والنقيب أحمد دلول رئيس قسم الانضباط في إدارة الشئون الأمنية، وعدد من ضباط المكتب، حيث كان في استقبالهم، العميد علاء الدين الهندي مدير المديرية العامة للإصلاح والتأهيل.

بدوره، استعرض العميد علاء الدين الهندي مدير المديرية العامة للإصلاح والتأهيل لوفد مكتب المراقب العام الإجراءات المتبعة داخل المديرية في التعامل مع النزلاء، مؤكدًا على أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لأمن النزلاء وسلامتهم من الإصابة بفايروس كورونا، في ظل حظر التجول.

من جهته، أثنى المقدم عفانة على الدور الفعال الذي تقوم به مديرية الإصلاح والتأهيل في متابعة وتغطية كافة الجوانب الأمنية التي تتعلق بأمن النزلاء والإجراءات المتبعة في التعامل مع النزلاء في ظل جائحة كورونا.

وشملت الجولة تفقد عناصر الحماية للمقر الرئيسي للمديرية العامة للإصلاح والتأهيل الواقع في شارع اليرموك مقابل المحاكم سابقاً، وتفقد مركز الإصلاح والتأهيل المركزي الواقع بالقرب من مفترق أنصار.

وتم خلال الجولة متابعة إجراءات الأمن والسلامة وآليات توزيع العناصر الشرطية وكيفية مراقبة المقرات لحمايتها من أي طارئ.

وتأتي جولة مكتب المراقب العام ضمن الجولات الرقابية الأمنية التي يقوم بها المكتب في إطار الخطة التشغيلية لمراقبة الأداء العام لأجهزة وإدارات وهيئات الوزارة.