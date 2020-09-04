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ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

04 أيلول / سبتمبر 2020 10:16

غزة - الرأي

ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة ليوم الجمعة 4 سبمتبر

-عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1578 عينة

- الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 116 ) حالة منها 114 من المجتمع و 2 من مراكز الحجر.

- تسجيل (13 ) حالة تعافي جديدة في قطاع غزة

- اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 697 اصابة منها/

- حالات نشطة حاليا 603 
 (577 من المجتمع و 26 من العائدين)
- متعافين 89 
- وفيات 5 (  4 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )

- غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة بكافة لجانها تتابع تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة وتضاعف جهدها لاحتواء التفشي.

- الطواقم المختصة تعمل على مدار الساعة في اطار التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق.

-ادراك المواطنين لهذه المرحلة الخطيرة والتزامهم بالضوابط الوقائية سيكسر حدة انتشار الوباء.

- امام هذه الاعداد المتزايدة من الاصابات لا مجال للتراخي والاستهتار لحظة واحدة والا سندفع ثمناً قاسياً من حياتنا.

- نؤكد على الجميع عدم الحركة تماما ً الا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي.

- وزارة الصحة تؤكد على الجميع تكثيف اجراءات الوقاية على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة.

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