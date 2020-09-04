ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة ليوم الجمعة 4 سبمتبر
-عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1578 عينة
- الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية ( 116 ) حالة منها 114 من المجتمع و 2 من مراكز الحجر.
- تسجيل (13 ) حالة تعافي جديدة في قطاع غزة
- اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 697 اصابة منها/
- حالات نشطة حاليا 603
(577 من المجتمع و 26 من العائدين)
- متعافين 89
- وفيات 5 ( 4 من داخل المجتمع و 1 من العائدين )
- غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة بكافة لجانها تتابع تطورات الحالة الوبائية في قطاع غزة وتضاعف جهدها لاحتواء التفشي.
- الطواقم المختصة تعمل على مدار الساعة في اطار التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق.
-ادراك المواطنين لهذه المرحلة الخطيرة والتزامهم بالضوابط الوقائية سيكسر حدة انتشار الوباء.
- امام هذه الاعداد المتزايدة من الاصابات لا مجال للتراخي والاستهتار لحظة واحدة والا سندفع ثمناً قاسياً من حياتنا.
- نؤكد على الجميع عدم الحركة تماما ً الا للضرورة القصوى مع ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي.
- وزارة الصحة تؤكد على الجميع تكثيف اجراءات الوقاية على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة.