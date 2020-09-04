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هنية: دماء شهداء صبرا وشاتيلا ستبقى لعنة تطارد الاحتلال

04 أيلول / سبتمبر 2020 05:52

اسماعيل هنية
اسماعيل هنية

بيروت - الرأي

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن انتقام المقاومة الفلسطينية لدماء شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا يحصل فقط بزوال المشروع الصهيوني عن أرض فلسطين، مخاطبا الاحتلال: "ستلاحقكم وتطاردكم هذه الدماء والبنادق والصواريخ حتى تخرجوا من أرض فلسطين".

وقال هـنية في كلمته خلال زيارته ووفد من قيادة الحركة برفقة سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور مقبرة صبرا وشاتيلا في لبنان: "سنواصل الطريق وسنسير في كل طريق سهل أو صعب لننتقم لهذه الدماء"، مجددًا العهد لشهداء المجزرة، وموجهًا شكره لشعب لبنان الذي يحتضن المقاومة واللجوء الفلسطيني.

ولفت إلى أن الدم الفلسطيني امتزج بالدم اللبناني في هذه المجزرة البشعة لتقول دم واحد، مصير واحد، مشيرًا إلى أن شهداء صبرا وشاتيلا ارتقوا من أجل فلسطين على طريق النصر والتحرير والعودة.

وأكّد أن الشعب الفلسطيني وحماس ولبنان وأجيال الأمة لن يغفروا للاحتلال هذه المجازر التي ارتكبت على أرض لبنان وفي داخل فلسطين، مضيفًا أن هذه الدماء ستظل شاهدة على عظمة الشعب الفلسطيني وعظمة لبنان الصمود والمقاومة، وأنها ستظل لعنة تطارد المحتلين والغزاة.

وشدّد رئيس الحركة على أن "إسرائيل ليست جارة ولا صديقا ولا حليفا، إسرائيل عدو وستظل عدوا طالما هذه الدماء ماثلة أمامنا".

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