معروف: الإعلان عن آلية صرف المنحة القطرية خلال ساعات

غزة - الرأي

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف إن زيارة الوفد الحكومي القادم من رام الله تأتي في السياق الطبيعي و المسؤوليات التي يجب أن تتحملها وعقب الاجواء التي سادت في أعقاب اجتماع الامناء العامون.



وأفاد في تصريحات لإذاعة "القدس"، مساء اليوم الجمعة، أن الجهات الحكومية في القطاع لم تستلم المساعدات الطبية، معربا عن أمله أن تترجم نتائج زيارة الوفد على الأرض بتلبية احتياجات القطاع الصحي في غزة.



وأوضح أن وزارة الصحة أطلعت الوفد على احتياجات المنظومة الطبية في القطاع.



وأشار معروف إلى أن قطاع غزة يشهد الآن الموجة الأولى من الوباء التي تمتاز بأنها حادة في سرعة وتوسع رقعة الانتشار، مؤكدا أن الاجراءات الصحية المرتبطة بتقيد الحركة تقوم على احتواء وتطويق سلسلة العدوى والحد من انتقالها.



وبين أن ازدياد قدرة وزارة الصحة على اجراء الفحوصات يفسر جزءا من ارتفاع عدد الإصابات، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الجهات الرسمية والبقاء في المنازل والالتزام بكافة الاجراءات الوقائية.



وشدد معروف على أن الخطة التي تسير عليها وزارة الصحة كفيلة بتجنب شعبنا خطر المرحلة الأولى من تفشي الوباء و الانتقال بعدها لمراحل أكثر استقراراً بالتحكم بمنحنى ازدياد الاصابات.



وأعلن معروف إضافة 70 ألف أسرة جديدة من المتضررين بشكل مباشر من أزمة كورونا للاستفادة من المنحة القطرية لمرة واحدة فقط.



وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي إن صرف المنحة القطرية تأخر بسبب إعادة النظر في آليات الصرف عقب التجاوزات خلال صرف رواتب الموظفين.

وأضاف: سيتم الاعلان عن آليات جديدة لعملية صرف المنحة القطرية خلال ساعات ووفق بيانات وزارة التنمية الاجتماعية باختيار الاسماء الأكثر تضرراً.



ولفت إلى ان حالة الاستنزاف الكبير للطواقم الحكومية بعد تفشي وباء كورونا أعاق اعادة فتح معبر رفح رغم ادراك لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة معاناة المواطنين بالداخل والخارج جراء اغلاق المعبر .



وتابع: نسعى جاهدين لفتح المعبر وانهاء أزمة العالقين خارج جمهورية مصر العربية وهذا يخضع لاستقرار الأوضاع في غزة.



كما أفاد معروف برفع قدرة المستشفى الأوروبي الاستيعابية لتصل الى 600 سرير وتهيئة بعض الأماكن المحيطة به وصولاً لاستيعاب 2000 إصابة.