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بقاء الاجراءات المعلنة سابقاً

الداخلية: استمرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع

04 أيلول / سبتمبر 2020 10:50

غزة - الرأي

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني، مساء الجمعة، استمرار حظر التجوال في كافة محافظات قطاع غزة مع إبقاء الاجراءات المعلنة سابقاً بخصوص محافظة شمال غزة وبعض مناطق محافظة غزة كما هي.

ودعا المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي، المواطنين إلى التقيد والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.

ويشهد قطاع غزة منذ مساء يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الماضي حظرا للتجوال التجوال في كافة محافظات القطاع، لمنع تفشي فيروس كورونا بعد اكتشاف إصابات داخل المجتمع.

وينتشر قرابة 19 ألف من ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية في كافة الشوارع والمفترقات بمحافظات القطاع الخمسة؛ لمتابعة تنفيذ قرار الحظر والتزام المواطنين به، حرصاً على سلامة المجتمع، وللحد من تفشي الفيروس.

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