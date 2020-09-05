الزراعة: تسهيل حركة مزارعي شمال القطاع بدءا من اليوم

غزة - الرأي

قررت وزارة الزراعة تسهيل حركة المزارعين في محافظة شمال قطاع غزة للوصول إلى أراضيهم بدءا من صباح اليوم السبت وذلك بالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرأي" إنه يسمح بحركة المزارعين إلى مزارعهم من الساعة 5:00 إلى 6:30 صباحاً، فيما سيكون وقت العودة إلى أماكن السكن من الساعة 1:00 ظهراً - 3:00 عصراً على أن يتم نقل المنتجات الزراعة من الأراضي والمزارع خلال ساعات العودة إلى مراكز تجميع المنتجات الزراعيه (مراكز بيع الجملة) المعتمدة من قبل الوزارة داخل محافظة شمال غزة.

وأضافت أنه يسمح بفتح نقاط بيع المنتجات النباتية والحيوانية من الساعة 9:00 صباحاً - 5:00 مساءً وذلك خلال أيام السبت والثلاثاء والخميس.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم السماح لموزعي الأعلاف المعتمدين من قبل الوزارة بالتحرك من الساعة 5:00 - 7:00 صباحاً، بينما سيمنع منعا باتا قيام موردي الأعلاف الرئيسين بتوريد الأعلاف إلى المزارعين مباشرة بل عبر نقاط بيع الأعلاف المعتمدة من قبل الوزارة.

وذكرت أنه يسمح بفتح محلات بيع الأعلاف والأدوية الزراعية والعيادات البيطرية المعتمدة من قبل الوزارة من الساعة 1:00 ظهراً - 3:00 عصراً يوميا.

وأفادت الوزارة بأنه سيسمح لتجار الدجاج اللاحم الحي بتحميل الدجاج من الساعة 2:00 ليلاً - 5:00 صباحاً خلال أيام فتح نقاط بيع التجزئة وهي أيام (السبت والثلاثاء والخميس) التي سوف يسمح بفتحها بدءا من الساعة 5:00 صباحاً - 9:00 مساءً.