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الصحة العالمية: لقاح كورونا لن يوجد بوفرة قبل منتصف 2021

05 أيلول / سبتمبر 2020 08:30

الرأي - وكالات

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارجريت هاريس، للصحفيين في جنيف، الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية "لا تتوقع أن ترى تطعيما واسع النطاق ضد فيروس كورونا حتى منتصف العام المقبل".

ووفقا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، فإن 34 لقاحا يخضع للتجارب السريرية في جميع أنحاء العالم، فيما لا يزال 142 لقاحا آخر في مراحل ما قبل التجارب السريرية.

تصريحات المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، تأتي بالتزامن مع نشر النتائج الأولى التي تمت مراجعتها للمرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد الروسي، في المجلة الطبية المرموقة The Lancet، وهو أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يتم التصريح باستخدامه بشكل عام في العالم، على الرغم من أنه لا يزال يخضع للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وعلى الرغم من أن هاريس، لم تشر إلى اللقاح الروسي، إلا أنها شددت على أهمية فحوصات السلامة والكفاءة، قائلة إن تجارب المرحلة الثالثة ستستغرق وقتا أطول بكثير، من أجل معرفة مدى حماية وأمان أي لقاح.

كانت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، خاطبت المؤسسات الصحية في الولايات الأمريكية كافة، وطالبتهم بالاستعداد لتوزيع أكثر من لقاح مضاد لفيروس كورونا، قبل نهاية العام الجاري.

وتخضع 3 لقاحات محتملة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية في الولايات المتحدة، من بينها لقاح مودرنا والمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، ولقاح شركة فايزر وبيونتك، بالإضافة إلى لقاح أسترازينكا وجامعة أكسفورد.

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