طبيب فلسطيني في "ووهان": لدى غزة فرصة لمواجهة كورونا

فلسطين المحتلة - الرأي

قال الطبيب الفلسطيني، علي الوعري، المختص في البيوتكنولوجي والأمراض الصدرية والذي شارك في مواجهة فيروس كورونا في "ووهان" الصينية أن قطاع غزة لدية فرصة ذهبية ووحيدة لاحتواء انتشار فيروس (كورونا) المستجد.



وأوضح الوعري المقيم بمدينة ووهان الصينية في منشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك) أن تلك الفرصة تكمن في تطبيق صارم للاغلاق الشامل لمدة 14 يومًا متتالية على أقل تقدير، ويتم من خلاله تحديد بؤر الانتشار وعزل المشتبه بهم.



وأضاف الوعري: "غير ذلك من إجراءات فهي مضيعه للوقت والجهد وستقع غزة في كارثة لا سمح الله لن يحمد عقباها اذا فقدنا السيطرة على انتشار الفيروس هناك".



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية بغزة، على استمرار حظر التجوال في كافة محافظات القطاع.



وأضافت: "تؤكد وزارة الداخلية والأمن الوطني على استمرار حظر التجوال في كافة محافظات قطاع غزة، مع إبقاء الاجراءات المعلنة سابقاً بخصوص محافظة شمال غزة وبعض مناطق محافظة غزة كما هي، داعية المواطنين إلى التقيد والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.



يذكر أنه وصل الإجمالي التراكمي لأعداد المصابين بفيروس (كورونا) منذ شهر آذار/ مارس الماضي إلى 697 إصابة، حسبما أعلنت وزارة الصحة



