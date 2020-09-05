العلامات الرسمية لفيروس كورونا عند الأطفال

قال العلماء، إن الإسهال والقيء وآلام المعدة يجب اعتبارها من الأعراض الرسمية لـ Covid-19 عند الأطفال، حيث تم العثور على الأعراض ، التي لا تظهر بين الأعراض الثلاثة المدرجة من قبل NHS ، لتكون شائعة نسبيًا عند البالغين.

وحسب جريدة ديلى ميل البريطانية قال المسئولون إنهم غامضون للغاية وأن النظام سيكون غارق في القلق إذا اعتقد كل شخص يعاني من آلام في المعدة أنه مصاب بـ Covid-19، ويقول العلماء في أيرلندا الشمالية إن العلامات المرتبطة بالأمعاء مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمرض الأطفال ، لذا يجب أخذها في الاعتبار.

لكنهم قالوا إن السعال أحد أهم الأعراض لدى البالغين الذين أصيبوا بمرض خطير لم يكن مؤشرا موثوقا على ما إذا كان الطفل مصابا بفيروس كورونا، أكدت دراسة كبيرة أن الأطفال الأصحاء لا يموتون بسبب فيروس كورونا وأن أولئك الذين كانوا يعانون من مرض خطير قبل أن يصابوا بالمرض هم فقط في خطر.

قال الباحثون إنه لم يتوفَ أي طفل سليم بالفيروس حتى الآن في المملكة المتحدة، وتوفي ستة أطفال ولكن جميعهم يعانون من مشاكل صحية خطيرة أخرى مثل السرطان أو الشلل الدماغي عندما أصيبوا بفيروس كوفيد -19.

وجدت الأبحاث أن الخطر على الأطفال "منخفض بشكل مذهل" ، فقط نسبة ضئيلة منهم ينتهي بهم المطاف في المستشفى والوفيات "نادرة بشكل استثنائي"، توفي ستة أطفال تقل أعمارهم عن 15 عامًا بسبب فيروس كورونا في إنجلترا وويلز منذ بداية الوباء ، إلى جانب تسعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عامًا. ويقارن هذا مع 52.082 ضحية في جميع الفئات العمرية الأخرى حتى 14 أغسطس ، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.

وجد العلماء بقيادة جامعة ليفربول أن واحد في المائة من الأطفال في المستشفى ماتوا ، مقارنة بنسبة 27 في المائة أعلى بكثير من البالغين. هذا يعني أنه في حين توفي واحد من كل أربعة بالغين في المستشفى مصابًا بـ Covid-19 ، توفي واحد فقط من كل 100 طفل.

يأتي البحث ، الذي نشر في المجلة الطبية البريطانية المرموقة ، وسط نقاش حاد حول ما إذا كان يجب على الأطفال في إنجلترا العودة إلى المدرسة في سبتمبر ، حيث قال النقاد إنه لا توجد أدلة كافية على أنهم سيكونون في أمان.

وقال البروفيسور كالوم سمبل ، الخبير في طب تفشي الأمراض وصحة الطفل في جامعة ليفربول الذي قاد الدراسة: `` المرض الحاد نادر الحدوث والموت نادر الحدوث.

يجب أن يكونوا واثقين من أن أطفالهم لن يتعرضوا لأذى مباشر من خلال العودة إلى المدرسة ونحن نعلم أنهم يتضررون من إبعادهم عن المدرسة بسبب نقص الفرص التعليمية ، وهذا يؤثر على الصحة العقلية. "

وقال الدكتور توم ووترفيلد من جامعة كوينز في بلفاست لبي بي سي: "وجدنا أن الإسهال والقيء من الأعراض التي أبلغ عنها بعض الأطفال وأعتقد أن إضافته إلى قائمة الأعراض المعروفة أمر يستحق الدراسة".

درس الدكتور ووترفيلد وزملاؤه 992 طفلاً ، 68 منهم مصابو بفيروس كورونا. كان متوسط ​​أعمارهم 10 سنوات، وكان من الممكن أن يؤدي حساب أعراض الجهاز الهضمي تلك التي تؤثر على المعدة والأمعاء إلى تحسين عدد الأطفال الذين يمكن تشخيصهم.

أحد القرارات الرئيسية التي يتعين على مديري الصحة اتخاذها عند تقرير ما هو العرض الرسمي هو عدد الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض والذين سيصابون بالفعل بالمرض ، وعدد الأشخاص الذين سيصابون بشيء آخر.

يجب عليهم أيضًا أن يأخذوا في الاعتبار ما إذا كان يمكن العثور على غالبية المصابين بالمرض - في هذه الحالة Covid-19 - دون تضمين الأعراض، فقط 34 من الأطفال الذين أصيبوا بفيروس كورونا في دراسة الباحثين الإيرلنديين الشماليين ظهرت عليهم أي أعراض.

من خلال النظر إلى الأطفال الذين يعانون من الحمى والسعال والتغيرات في الرائحة أو الذوق - الأعراض الرسمية لـ Covid-19 - حدد العلماء بشكل صحيح 76 في المائة من الأطفال المصابين بفيروس كورونا.

لكن عندما أضافوا الأطفال الذين يعانون من مشاكل في المعدة ، ارتفع هذا إلى 97 في المائة - 33 من أصل 34، لأن الكثير من الأطفال لم تظهر عليهم الأعراض ، وكثير من أولئك الذين لم تكن لديهم أعراض شائعة ، قال الخبراء إن معظمهم لن يتم تشخيصهم على الإطلاق.

كتب الدكتور ووترفيلد وزملاؤه: "توضح هذه الدراسة أن ما يقرب من نصف الأطفال لا تظهر عليهم أعراض عند الإصابة بفيروس SARS-CoV-2 وأن استراتيجيات الاختبار الحالية في المملكة المتحدة ستفشل في تشخيص غالبية إصابات الأطفال."

تم الإبلاغ عن أعراض المعدة والأمعاء لدى 13 من الأطفال ، مقارنة بـ 21 ممن تبين أنهم مصابون بالحمى كانت الحمى هي العلامة الأكثر شيوعًا، وبالمقارنة ، فقد ستة أطفال فقط حاسة الشم أو التذوق ، وهو ما تم إدراجه كعرض رسمي من قبل NHS.