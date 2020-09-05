كيف تنقل صورك وأرقامك من هاتف قديم إلى هاتف أيفون

إذا كنت تملك هاتف أيفون وترغب فى شراء أخر جديد، لكن لا تريد فقدان بياناتك المختلفة مثل الصور وأرقام الهواتف، فهناك طريقتان لنقل جهات اتصال هاتف أيفونالخاصة بك بنفسك، كل ما عليك فعله هو استخدام حساب iCloud الخاص بك، لكن قبل أى شيء، يجب عليك التأكد من عمل نسخة احتياطية لجهازك بشكل متكرر، إذا كانت لديك نُسخ احتياطية، فلن تفقد جهات الاتصال (أو الصور والرسائل والتقويمات والمزيد).

إليك كيفية نقل جهات الاتصال بين أجهزة iPhone بطريقتين:



نقل جهات اتصال iPhone إلى iPhone جديد باستخدام مزامنة iCloud



إذا كان لديك هاتفك الأيفونالقديم وهاتفك الجديد وكلاهما يعمل، فمن السهل تحميل جهات الاتصال على الهاتف الجديد، فقط تأكد من أنك فى مكان ما به شبكة Wi-Fi مستقرة عند القيام بذلك.

1. قم بتوصيل كلا الهاتفين بشبكة Wi-Fi وقم بتسجيل الدخول إلى حساب معرف Apple نفسه على كليهما.

2. فى الهاتف القديم، افتح تطبيق "الإعدادات" ، ثم اضغط على ملف تعريف Apple ID الخاص بك (اسمك وصورتك أعلى صفحة الإعدادات).

3. اضغط على علامة التبويبd iClou

4. اضغط فوق جهات الاتصال، وعندما تقرأ النافذة المنبثقة "ماذا تريد أن تفعل مع جهات الاتصال المحلية الموجودة على جهاز iPhone الخاص بك؟" يظهر، حدد "دمج".

إذا كان زر التبديل قيد التشغيل بالفعل، فسيتم حفظ جهات الاتصال الخاصة بك بالفعل فى iCloud ، ويجب أن تظهر على أى جهاز متصل بمعرف Apple الخاص بك.

5. الآن افتح نافذة جهات الاتصال على الهاتف الجديد واسحب لأسفل لتحديثها؛ يجب أن تظهر جهات الاتصال بسرعة.

كيفية نقل جهات اتصال iPhone إلى iPhone جديد باستخدام نسخة احتياطية على iCloud



إذا لم تنجح مزامنة iCloud، أو إذا لم يعد هاتفك القديم معك (أو لم يكن يعمل بشكل صحيح)، فيمكنك استخدام جهات الاتصال التى تم نسخها احتياطيًا إلى حساب iCloud الخاص بك لتحميل معلومات الاتصال على هاتف أيفون الجديد.

1. قم بتشغيل الأيفونلجديد واتبع الخطوات للانضمام إلى شبكة Wi-Fi.

2. قم بتسجيل الدخول إلى معرف Apple الخاص بك باستخدام نفس البريد الإلكترونى وكلمة المرور اللذين استخدمتهما مع هاتفك القديم.

3. عند تحميل شاشة "التطبيقات والبيانات"، اضغط على "استعادة من نسخة iCloud الاحتياطية".

4. اختر أحدث نسخة احتياطية، وسيتم تلقائيًا تحميل جهات الاتصال الخاصة بك - إلى جانب كل شيء آخر موجود فى النسخة الاحتياطية - على هاتفك الجديد.

لاحظ أنه إذا قمت بالفعل بإعداد الهاتف الأحدث، أو إذا لم يكن جهاز iPhone جديدًا، فيمكنك مسح جميع البيانات الموجودة على الهاتف ثم استعادتها باستخدام نسخة احتياطية على iCloud.

أيًا كانت الطريقة التى تقوم بها، لا يمكن التراجع عنها، إلا إذا كان لديك نسخة احتياطية أخرى لتحميلها على الهاتف