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زراعة رفح تنفذ جولات ميدانية على مزارعي البندورة وتلتقى برئيس البلدية

05 أيلول / سبتمبر 2020 10:26

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غزة-الرأي

نفذت لجنة الطوارئ في مديرية زراعة رفح  بالتعاون مع الرقابة العامة ومباحث التموين في الوزارة جولة ميدانية  على أحد مزارعي محصول البندورة، حيث تم أخذ عينات من المحصول للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات ، كماقامت اللجنة بأخذ عينة أخرى من الأعلاف للتأكد من مطابقتها لمواصفات الجودة.
وفي السياق ذاته، أعدت اللجنة خطة طوارئ لمحافظة رفح،وذلك في حالة الفصل التام لمدينة رفح وتقسيمها الى مناطق، بما يضمن وصول كافة المنتجات الزراعية للمستهلكين بسهولة  ، والسماح بوصول كافة المستلزمات الزراعية الى المزارعين وذلك للحفاظ على السلة الغذائية لمحافظة رفح.
كما اجتمعت اللجنة بهذا الخصوص مع رئيس بلدية رفح ،وذلك لبحث خطة الطوارئ المشتركة الموضوعة ومناقشتها لخدمة المواطنين والمزارعين في ظل الجائحة.

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