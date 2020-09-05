النيابة العامة تحقق فى 217 قضية لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي

غزة-الرأي

قامت النيابة العامة على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق في 217 قضية شملت ،144 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.

كما جاء فى الموجز اليومى للنيابة امس انه تم اغلاق 68 حساب فيس بوك وهمي كونها تبث إشاعات والتحقيق بـ 7قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة ، وقضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ، و 65قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

الى جانب ذلك قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات

و عمدت إلى توقيف 12 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

واكدت النيابة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.





