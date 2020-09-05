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بلدية خان يونس: لجنة الطوارئ بالبلدية استهلكت 1,409 لتر سولار

05 أيلول / سبتمبر 2020 10:54

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غزة-الرأي

قالت لجنة طوارئ جائحة كورونا في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أن آليات البلدية المختلفة العاملة في لجنة الطوارئ قد استهلكت ما يزيد عن (1,409) لترًا من السولار لتشغيل آلياتها المختلفة الخاصة بجمع وترحيل النفايات، والأخرى العاملة في الميدان لمتابعة خدمات البلدية الأساسية، وكذلك لمضخات الصرف الصحي، إلى جانب وجود أكثر من (171) موظفاً من أبناء البلدية على رأس عملهم في لجنة الطوارئ في ظل جائحة كورونا.  

واكدت اللجنة على أنها تتابع عن كثب كافة الأعمال الميدانية وتعمل على مدار الساعة من أجل مواصلة تقديم خدمات البلدية وتجاوز المعيقات الطارئة في ظل الظروف الراهنة، مشيرةً إلى أهمية قيام المواطنين باتباع ارشادات الوقاية والسلامة للحفاظ على سلامتهم وصحة المجتمع، والتواصل على الرقم المجاني (115) الخاص بغرفة الطوارئ المركزية المنعقدة على مدار الساعة في حال تعذر وصول الخدمات أو التبليغ عن أية شكوى لمتابعتها وفق النظام المتبع.

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