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المجلس البلدي يتفقد احيتاجات مخيم الشاطئ فى ظل كورونا

05 أيلول / سبتمبر 2020 11:08

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غزة-الرأي

تفقد عضو المجلس البلدي مروان الغول منطقتي الشاطئ الشمالي والشاطئ الجنوبي في معسكر الشاطئ شمال غرب المدينة وذلك للاطلاع  على أهم احتياجات المنطقة في ظل جائحة "كورونا " .
والتقى الغول خلال جولته، مسؤول لجنة الطوارئ في المنطقة مهدي أبو حسنين، ورئيس لجنة الشاطئ الشمالي وحي النصر نشأت أبو عميرة، ورئيس لجنة شؤون اللاجئين في المخيم يوسف الزعلان، ورئيس لجنة منطقة الشاطئ الجنوبي نور عقيلان .
واستمع عضو المجلس البلدي خلال جولته من المواطنين لأهم المشاكل التي تعاني منها المنطقة لاسيما في مجال المياه والنظافة وأزمة المياه التي حدثت خلال الأسبوعين الماضيين بفعل نقص التيار الكهربائي وحالة الطوارئ الناجمة عن جائحة كورونا.
كما زار عضو المجلس البلدي سوق المعسكر في منطقة الشاطىء الجنوبي وأَطلع على واقع السوق وأهم المشاكل التي يعاني منها .
وأكد الغول أن بلدية غزة لن تدخر جهداً في تحسين واقع الخدمات المختلفة في المخيم بالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل الاجئين ( الأونروا ) .
بدورهم، عبر مسؤولي لجان المخيم والمواطنين عن شكرهم لبلدية غزة لجهودها في تقديم الخدمات، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدية ووكالة الأونروا للحفاظ على نظافة المخيم

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