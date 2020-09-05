"الزراعة" تجتمع بقيادة شرطة الشمال لتسهيل حركة المزارعين والتجار

غزة-الرأي

قام وفد من لجنة طوارئ زراعة شمال غزة بزيارة مقر محافظة الشمال والاجتماع بقيادة الشرطة هناك،و ذلك لبحث عدة قضايا و مناقشة خطة الطوارئ المحكمة التي وضعتها لجنة الطوارئ في المديرية وإضافة أي توصيات أو تعديلات عليها.

كما ناقش وفد الزراعة مع قيادة الشرطة كافة النقاط المطروحة وتسجيل الإضافات المقترحة من قبل الأخيرة فيما يعود بالنفع على المزراعين والقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتسهيل حركة المزارعين والتجار ضمن إجراءات الوقاية والسلامة.

وفي نهاية اللقاء خرج الطرفان بمقترح موحد ومنظم وسهل التطبيق وجاري دراسته من قبلهم واعتماده.