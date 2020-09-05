الاقتصاد تحرر 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار

غزة-الرأي

حررت وزارة الاقتصاد بغزة، الجمعة، 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في بيان وصل الرأي نسخة عنه ، بأنه تمت إحالة 17 مُخالفًا إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم ، الى جانب ذلك نفذت الطواقم 265 زيارة لمحال تجاريةو 19 جولة ميدانية للمحلات والأسواق .

كما تم تم تحرير محاضر ضبط بحق 6 محلات ومول لعدم التزامهم بإجراءات الصحة والسلامة ، وإتلاف علب فول وطحين والبان ومجمدات ومواد غذائية ومشروبات ومواد تنظيف منتهية الصلاحية خلال جولات طواقم الوزارة في المحافظات.

وبينت الوزارة انه تم الإتفاق مع وزارة الزراعة على تنظيم جولات مشتركة لمتابعة أسعار الخضار والفواكه والبيض وكافة السلع الغذائية ، محذرة في وقتٍ سابقٍ التجار من الاحتكار والتلاعب بالأسعار في ظل جائحةِ كورونا التي تعصف بالقطاع.