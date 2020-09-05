وكالة الرأي الفلسطينية التنمية لـ:"الرأي": طرود غذائية ومساعدات مالية للمتضررين من كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توجه رسالة للعلماء والدعاة لاستثمار (كورونا) دعويًا وكالة الرأي الفلسطينية الجهود التي تُضاعفها الشُّرطة .. لمصلحة من؟ (تقرير) وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تجتمع بقيادة شرطة الشمال لتسهيل حركة المزارعين والتجار وكالة الرأي الفلسطينية المجلس البلدي يتفقد احيتاجات مخيم الشاطئ فى ظل كورونا وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة: الظروف الصحية غير مناسبة لاستئناف الدراسة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: لجنة الطوارئ بالبلدية استهلكت 1,409 لتر سولار وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق فى 217 قضية لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي وكالة الرأي الفلسطينية زراعة رفح تنفذ جولات ميدانية على مزارعي البندورة وتلتقى برئيس البلدية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2606) السبت 5/9/2020
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الاقتصاد تحرر 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار

05 أيلول / سبتمبر 2020 12:08

2
2

غزة-الرأي

حررت وزارة الاقتصاد بغزة، الجمعة، 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة في بيان وصل الرأي نسخة عنه ، بأنه تمت إحالة 17 مُخالفًا إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم ، الى جانب ذلك نفذت الطواقم 265 زيارة لمحال تجاريةو 19 جولة ميدانية للمحلات والأسواق .

كما تم تم تحرير محاضر ضبط بحق 6 محلات ومول لعدم التزامهم بإجراءات الصحة والسلامة ، وإتلاف علب فول وطحين والبان ومجمدات ومواد غذائية ومشروبات ومواد تنظيف منتهية الصلاحية خلال جولات طواقم الوزارة في المحافظات.

وبينت الوزارة انه تم الإتفاق مع وزارة الزراعة على تنظيم جولات مشتركة لمتابعة أسعار الخضار والفواكه والبيض وكافة السلع الغذائية ، محذرة  في وقتٍ سابقٍ التجار من الاحتكار والتلاعب بالأسعار في ظل جائحةِ كورونا التي تعصف بالقطاع.

2 1
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التعليم الإلكتروني في غزة: الواقع وإمكانية التطبيق

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟