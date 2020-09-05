وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تُدين نشر رسوماً كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تحرر 34 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار وكالة الرأي الفلسطينية التنمية لـ:"الرأي": طرود غذائية ومساعدات مالية للمتضررين من كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف توجه رسالة للعلماء والدعاة لاستثمار (كورونا) دعويًا وكالة الرأي الفلسطينية الجهود التي تُضاعفها الشُّرطة .. لمصلحة من؟ وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تجتمع بقيادة شرطة الشمال لتسهيل حركة المزارعين والتجار وكالة الرأي الفلسطينية المجلس البلدي يتفقد احيتاجات مخيم الشاطئ فى ظل كورونا وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة: الظروف الصحية غير مناسبة لاستئناف الدراسة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: لجنة الطوارئ بالبلدية استهلكت 1,409 لتر سولار وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق فى 217 قضية لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وتشغيل 500 عامل قريباً

العمل لـ"الرأي": توفير 1000 فرصة عمل للصحة لمواجهة كورونا

05 أيلول / سبتمبر 2020 05:35

غزة- بسام العطار- الرأي:

قال مدير عام التشغيل بوزارة العمل د. ماهر أبو رية أن وزارته عملت منذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارىء في غزة على وضع قضية تعزيز صمود الوزرات والمؤسسات الحكومية من جانب، وقضية العمال المتضررين من الجائحة على سلم أولياتها للتخفيف عنهم ودعمهم في الإغاثة وصرف المساعدات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

واضاف أبورية في حديث لإذاعة "الرأي" اليوم السبت، أن وزارة العمل عملت على دعم الوزارات والمؤسسات الحكومية لمواجهة كورونا، خاصة وزارة الصحة حيث كان لها دور في تعزيز قدراتها البشرية، باعتبار أن الجيش الأبيض هم خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الفيروس.

وبين أبورية أن وزارة العمل نجحت في تزويد وزارة الصحة بألف كادر بشري( خريجين وعمال)، منذ شهر أبريل الماضي، بعد التواصل مع الشركاء والمانحين الأصدقاء الدوليين بالخصوص، كان آخرها رفد الصحة بمايقارب 234 كادر من مختلف التخصصات الطبية لمدة ستة شهور، بتكلفة بلغت 2 مليون دولار، بتمويل حكومي محلي ودولي.

وأضاف أبورية أن وزارته رفدت أيضاً وزارات أخرى ببعض الوظائف المؤقتة، حيث تم تزويد وزارة الحكم المحلي بالعمالة المطلوبة لتعقيم الأماكن العامة والحيوية في كافة محافظات قطاع غزة.

وكشف عن وجود موافقة سويسرية لدعم برنامج تشغيل 500 عامل بالتعاون مع الاتحاد العام للصناعات، من أصل 160 ألف عامل تضرروا من جائحة كورونا، وذلك بعد انتهاء حالة الطوارىء في غزة، مبيناً أنه الوزارة الآن بصدد استكمال كافة الإجراءات للبدء بتنفيذ هذه المنح، وفق قاعدة بيانات مشتركة.

وأكد أبورية أن 60 ألف عامل هم الآن بحاجة ماسة للعمل، باعتبار تضررهم بشكل مباشر من جائحة كورونا، متوقعاً وصول منح جديدة قريباً لدعم صمود هؤلاء، فيما تم إضافة 70 ألف عامل من المتضررين جراء الإغلاق، للاستفادة من 100 دولار لكل فرد.

وأوضح أنه جرى توزيع آلاف المساعدات الغذائية على العائلات، "وكانت الأولوية لأسر العاملين الأكثر عددا والأشد فقرا".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

التعليم الإلكتروني في غزة: الواقع وإمكانية التطبيق

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟