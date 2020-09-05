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الحية: تمكنا من رسم خارطة فيروس "كورونا" إلى حد كبير في قطاع غزة

05 أيلول / سبتمبر 2020 09:55

ارشيف
ارشيف

غزة - الرأي

قال النائب في المجلس التشريعي والقيادي في حركة "حماس"، د. خليل الحية، مساء اليوم السبت، إن الأجهزة الحكومية تمكنت من رسم خارطة فيروس "كورونا"، إلى حد كبير في قطاع غزة.

وأوضح الحية في مؤتمر الايجاز الحكومي، أنه سيتم تشديد الإجراءات على المناطق المنتشر فيها الفيروس، متوجهًا بكل التحية للطواقم العاملة على مدار الساعة لعدم انتشار الفيروس.

وشدّد الحية، على أنه في حال عدم الالتزام من المواطنين بالإجراءات، سنضطر للتراجع عن تلك الخطوات.

وقال الحية :"كنا سابقاً في مرحلة منع الفيروس، واتخذنا الإجراءات الكفيلة التي حمت شعبنا على مدار 6 شهور دون أن يتسلل المرض إلى غزة".

وأضاف "نوازن بين الخدمة التي نريدها لشعبنا رغم ضعف البنية التحتية للقطاع الصحي وبين إمكانية وضرورة أن يعيش شعبنا بكرامة ويتحرك في المجتمع".

وأشار إلى أن تعاون المواطنين مع الإجراءات الحكومية يساعد على تقليل انتشار الفيروس، مطالبًا سكان القطاع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة المعلنة من الحكومة، لمواجهة الوباء، وذلك حفاظًا على سلامة المجتمع.

ولفت إلى أن لا يعقل أن بعض العائلات لم تفصح عن إصابة أحد أفرادها بكورونا والنتيجة كانت تفشيه داخل العائلة.

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