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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

06 أيلول / سبتمبر 2020 07:33

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جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاحد6/9/2020 على النحو التالي :
دولار : 3.32 شراء   بيع : 3.400
دينار : 4.64 شراء   بيع : 4.85
يورو : 3.88 شراء   بيع : 4.05
 

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