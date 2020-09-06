أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

08:27مدير عام هيئة المدن الصناعية يتفقد إجراءات السلامة في مصانع غزة

08:29قرار بإغلاق فروع البنوك في قطاع غزة حتى إشعار آخر

08:59النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2607) الاحد 6/9/2020

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