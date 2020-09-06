جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاحد6/9/2020 على النحو التالي :
دولار : 3.32 شراء بيع : 3.400
دينار : 4.64 شراء بيع : 4.85
يورو : 3.88 شراء بيع : 4.05
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06 أيلول / سبتمبر 2020 07:33
جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاحد6/9/2020 على النحو التالي :
دولار : 3.32 شراء بيع : 3.400
دينار : 4.64 شراء بيع : 4.85
يورو : 3.88 شراء بيع : 4.05
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