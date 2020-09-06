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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

21 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين

06 أيلول / سبتمبر 2020 08:34

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فلسطين المحتلة - الرأي

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين باستقرار عدد الوفيات بفيروس كورونا في صفوف المغتربين الفلسطينيين حول العالم عند 244 حالة وفاة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 5838، فيما بلغت حالات التعافي 1978 حالة.

وأعلنت الوزارة في بيانها الصادر السبت، عدم تسجيل أي حالة وفاة في صفوف جالياتنا حول العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أمريكا وذلك في كل من؛ دالاس، نيويورك ومتشيغن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3533 إصابة. فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 74 حالة.

وفي البرازيل، أفادت الوزارة بتسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية جميعيهم من عائلة واحدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 71 إصابة.

فيما سجلت 9 حالات شفاء جديدة من الفيروس ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 47 حالة، وسجلت سابقا 3 حالات وفاة.

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