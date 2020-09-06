http://alray.ps/ar/category/18
النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2607) الاحد 6/9/2020
أخبار فلسطينية
هنية ومفتي لبنان يبحثان مواجهة مخاطر تهدد القضية الفلسطينية
فلسطين تسجل 433 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالرحمن: سعي أميركي إسرائيلي لصناعة قيادة فلسطينية بديلة تقبل خطة ترامب
رسالة جديدة من "حماس" لإدارة "ترامب" والسود في أمريكا
الداخلية تكشف عن إجراءاتها الجديدة بعد أسبوعين من حظر التجوال بغزة
القدرة: منحنى تفشي وباء كورونا في غزة في تصاعد مستمر
حماس تنفي اتهامات أميركية بتلقيها دعم من جماعة "بوجالو بوا"
اشتية يشدد على عدم السماح بعودة الفلتان الأمني إلى الضفة الغربية
لقاء طبي هو الأول من نوعه بين غزة ورام الله لمواجهة فيروس كورونا
إغلاق فروع المصارف في قطاع غزة حتى إشعار آخر
البرغوثي يكشف لـ"صفا" موعد تشكيل لجنتي إنهاء الانقسام والمقاومة الشعبية
أخبار إسرائيلية
ابتهاج في إسرائيل بقرار صربيا نقل سفارتها إلى القدس
إسرائيل: إصابة شرطيين في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في القدس
صحيفة عبرية: ولي عهد أبو ظبي هدد بترحيل ربع مليون أردني بسبب تغريدة
اعتقال 12 إسرائيليًا خلال تظاهرة ضد نتنياهو
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في القدس وعدة مدن للمطالبة نتنياهو
مناورات إسرائيلية بالضفة لثلاثة أيام
الصحة الإسرائيلية: تسجيل 14 حالة وفاة و2349 إصابة بالكورونا
»"العليا الإسرائيلية" ترفض محاكمة ضابط أعدم فتى فلسطيني
يديعوت تكشف عن السلاح الذي ستطلبه "إسرائيل" من أمريكا..!
اخبار دولية
«كورونا» في العالم.. أكثر من 26.4 مليون إصابة و869 ألف وفاة -
ترامب: إسرائيل اتفقت على تطبيع العلاقات مع كوسوفو.. وصربيا ملتزمة بنقل سفارتها للقدس
»مستشار الأمن القومي الأميركي يدعو لقيادة فلسطينية جديدة
روسيا تؤكد استعدادها لتنظيم لقاء فلسطيني جديد في موسكو
فورين بوليسي: صفقة الإمارات منحت إسرائيل قلبا نابضاً في تجارة الطاقة واستثمارات النفط بالخليح
تنديد ورفض للتطبيع.. وقفة احتجاجية في سقطرى ضد الوجود الإسرائيلي والإماراتي
تركيا تعرب عن قلقها من قرار صربيا نقل سفارتها ...
أخبار عربية
تسارع التحضيرات لتوقيع الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي
أبو الغيط يُرحب بمُخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية
الجامعة العربية تناقش قضية فلسطين وتدخلات تركيا وإيران.. الأربعاء المقبل
وزير خارجية السودان: أمريكا وضعت الرفع من قائمة الإرهاب مقابل التطبيع مع إسرائيل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
هيئة فلسطينية “قلقة” على أسيرين جريحين اعتقلهما الاحتلال السبت
“الصليب الأحمر” يحذر من تداعيات كورونا والحصار على الصحة بغزة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شقيقين بعد إطلاق النار عليهما بالضفة
الشرق الأوسط
فلسطين تسجل مئات الإصابات الجديدة و5 حالات وفاة
الخليج الإماراتية
غضب فلسطيني لتنكيل إسرائيلي بمتظاهر ستيني
الشروق المصرية
أبو الغيط يُرحب بمُخرجات اجتماع الفصائل الفلسطينية
إسرائيل: إصابة شرطيين في اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين في القدس
أبو الغيط: افتتاح صربيا وكوسوفو سفارات في القدس إجراء باطل ومدان
الغد الأردنية
عبدالرحمن: سعي أميركي إسرائيلي لصناعة قيادة فلسطينية بديلة تقبل خطة ترامب
8 وفيات و1964 إصابة بكورونا في إسرائيل
الشرق القطرية
عريقات: إدارة ترامب أظهرت مرة أخرى إنكارها للحقوق الفلسطينية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
الاحتلال يبعد حارسة الأقصى و3 موظفين أسبوعًا
جامعة الأزهر بغزة تصدر بيانًا حول التسجيل والدراسة للفصل الأول
إصابة مستوطن بعد رشق مركبته بالحجارة شرق رام الله
وفيات كورونا تجاوز الـ1000 في دولة الاحتلال
سلطة النقد: إغلاق فروع المصارف في غزة حتى إشعار آخر
الاحتلال يعتقل مواطنة من باب الأسباط وشابا من العيسوية
26 اصابة في صفوف أسرى "عوفر" نتيجة عملية (القمع)
الاحتلال يستولي على خربة "دير سمعان" الأثرية غرب سلفيت
"حماس": تصعيد المقاومة هو الرد الأمثل على عملية الاحتلال بجنين
القدس المحلية
عريقات: موافقة الرئيس على توصيات اللجان أكبر تفويض للفصائل
هيئة الأسرى: الحر الشديد يحول المعتقلات خاصةً الصحراوية إلى جحيم
حريق في قلقيلية يأتي على خلايا النحل قرب سياج الفصل العنصري
طواقم "كهرباء القدس" تباشر غسل شبكات الضغط العالي
الحرارة فيه بلغت 46 درجة مئوية.. موجة الحر حوّلت معتقل جلبوع إلى ما يشبه الفرن
الاحتلال يعتقل سيدة وشابا من القدس بعد التنكيل بهما
غزة: إصابة شاب بانفجار قنبلة كان يعبث بها
الحياة الجديدة
البنك العربي يجهز غرفة "فريزر" لصالح بنك الدم المركزي في فلسطين
الخارجية: لا وفيات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا في العالم
الاحتلال يعتقل سيدة وشابا من القدس بعد التنكيل بهما
الأيام
» إصابات في مواجهات كفر قدوم ودير أبو مشعل واعتداءات للمستوطنين
» عريقات: فلسطين ضحية لأغراض ترامب انتخابية
وكالة صفا
عشراوي: صربيا وكوسوفو اصطفتا لجانب القوى التي تعمل خارج نطاق القانون
مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين وسط الخليل
المحافظ رواجبة يعلن إغلاق قلقيلية 72 ساعة
الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله قرب المسجد الأقصى
السفير الديك: لا تغيير على آلية السفر عبر معبر الكرامة
الحية: ذاهبون لتخفيف القيود بمناطق وتشديدها في أخرى
حماس: تصعيد المقاومة الرد الأمثل على عدوان الاحتلال بجنين
وكالة الرأي الفلسطينية
21 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين
النقل والمواصلات تفحص 46 مركبة دخلت عبر معبر بيت حانون
أبرز القرارات المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا في غزة
الحية: تمكنا من رسم خارطة فيروس "كورونا" إلى حد كبير في قطاع غزة
القدرة: أصبحنا نسجل أكثر من 100 إصابة يوميا وهذا ينذر بخطر
العمل لـ"الرأي": توفير 1000 فرصة عمل للصحة لمواجهة كورونا
"الاقتصاد "تنظم 146 زيارة ميدانية للمحلات التجارية
فلسطين اليوم
وسط خشية الأهالي.. بدء العام الدراسي في الضفة والقدس للمراحل الأساسية وفقا لبرتوكول صحي
الاسرى:الاحتلال حاول اغتيال الشقيقين جدعون بصورة بشعة ووضعهما الصحي خطير
قرية فحمة جنوب جنين مغلقة لـ48 ساعة
كم تبلغ رواتب موظفي شركة "فيسبوك" سنويًا!
البزم يعلن عن تخفيف الإجراءات في مناطق برفح وخانيونس وإغلاق "حي الصبرة"
مناورة عسكرية لجيش الاحتلال في الضفة المحتلة غدًا الأحد
قوات الاحتلال تعتقل سيدة فلسطينية من ساحة القدس المحتلة
بيت لاهيا: متطوعان يُعقمان أحياء واسعة لمنع تفشي فيروس "كورونا"
كهرباء غزة: لدينا الجاهزية التامة لتشغيل الأربعة مولدات إذا توفر الوقود اللازم
سما نيوز
فيديو .. سهى عرفات: "امتلك ملفات تجسس وفساد لقيادات في السلطة وفتحوا باب جهنم على انفسهم"
ردا على اتهامات الادارة الامريكية ضدها.. حماس: لا نعرف جماعة "بوجالو بوا" أو أي من أعضائها
داخلية غزة: تحفيف إجراءات حظر التجول ببعض المناطق وإغلاق حي الصبرة بشكل كامل
الحية: استطعنا رسم خارطة للفيروس.. وذاهبون لانعطافة جديدة للتعامل مع "كورونا"
معروف: مخازن الصحة لم تتسلم أياً من مكونات الشاحنات الـ20 وحديث حول وصولها غداً
جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً بخصوص التسجيل للفصل الأول 2021/2020
الامن يفض مسيرة ضد "سيداو" في رام الله
عرب 48
210 مصابا جديدا بكورونا في القدس خلال يومين
الخارجية الفلسطينيّة تدرس رفع قضايا على كوسوفو وصربيا
"الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الشقيقين المعتقلين الجدعون"
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل
عودة تدريجية للمدارس وفق إجراءات صحية ووقائية
الاحتلال يقتحم جنين ويستولي على مركبة
حدث في مثل هذا اليوم
- 6 أيلول (سبتمبر)
- 2004م مجزرة جديدة يرتكبها العدو الإسرائيلي حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف ملعب صغير في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد 13 وإصابة 30 والشهداء من أبناء حركة المقاومة الإسلامية حماس.
- 2003م محاولة اغتيال قادة حماس في غزة أطلقت طائرات الاحتلال الصهيوني صواريخها باتجاه منزل الدكتور مروان أبو راس في شارع الصحابة بمدينة غزة والذي كان يتواجد فيه الشيخ أحمد ياسين زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس ومدير مكتبه في حينها الشيخ إسماعيل هنية.
- م 1982م ممؤتمر القمة العربية الثاني عشر (قمة فاس) كان الملوك والرؤساء والأمراء العرب قد اتفقوا في مؤتمر القمة الحادي عشر على أن يعقدوا المؤتمر الثاني عشر في مدينة فاس في المغرب يوم 25/11/1981، وسبق انعقاد مؤتمر القمة هذا اجتماع تمهيدي لوزراء الخارجية العرب درسوا فيها مشروع جدول الأعمال وبخاصة المذكرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 21/11/1981موضمنتها إعلان المبادئ الثمانية المقترحة كأساس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
- 1970م الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تختطف ثلاثة طائرات غربية نجحت مجموعة من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اختطاف ثلاث طائرات غربية وفشلوا في اختطاف طائرة إسرائيلية رابعة من نوع بوينج 707 تابعة لشركة "إلـ عال " الإسرائيلية وجرت محاولة اختطافها وهي في طريقها من تل أبيب إلى نيويورك ولما فشلت المحاولة اضطرت للهبوط في مطار هيثرو بلندن وفشلت المحاولة بعد معركة بالأسلحة بين الخاطفين (شاب وشابة) ورجال الأمن الإسرائيليين أدت إلى استشهاد الشاب وإصابة أحد رجال الأمن الإسرائيليين بجروح واعتقال الشابة من قبل سطات الأمن البريطانية وهي ليلى خالد وأما الشاب فهو بتريك أورغولو من نيكاراغوا، فأصدرت الجبهة الشعبية بيانا يعترف بأن الطائرة السويسرية والأمريكية هبطتا في مطار "المفرق" (مطار الثورة) وتحتفظ بهما كرهينة، وأكدت الجبهة أنها ستواصل الاحتفاظ بالإسرائيليين الذين كانوا في الطائرتين إلى أن يتم الإفراج عن قائمة من المعتقلين التي ستقدمها الجبهة وتضم المعتقلين من كل المنظمات الفلسطينية في إسرائيل، وفي اليوم الثاني للاختطاف أعلن أنه تم الإفراج عن 80 امرأة وطفل وشيخ من رهائن الطائرات المخطوفة لأن حالتهم لا تسمح بالبقاء.
- 1969م إعادة انتخاب ياسر عرفات زعيم حركة فتح رئيسا لمنظمة التحرير الفلسطينية.
- 1920 م تأسيس صحيفة "الأقصى" في القدس لصاحبها ومحررها صالح عبد اللطيف الحسيني. جريدة أسبوعية سياسية أدبية اجتماعية.
- 1260 م المسلمون بقيادة السلطان المظفر قطز محمود بن ممدود (تولى حكم مصر عام 1259 في عهد المماليك) ينتصرون على التتار في معركة عين جالوت ويحررون بلاد الشام من سيطرة المغول والتتار خلال شهر من ذلك التاريخ.