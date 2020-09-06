النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2607)  الاحد  6/9/2020

م 1982م ممؤتمر القمة العربية الثاني عشر (قمة فاس) كان الملوك والرؤساء والأمراء العرب قد اتفقوا في مؤتمر القمة الحادي عشر على أن يعقدوا المؤتمر الثاني عشر في مدينة فاس في المغرب يوم 25/11/1981، وسبق انعقاد مؤتمر القمة هذا اجتماع تمهيدي لوزراء الخارجية العرب درسوا فيها مشروع جدول الأعمال وبخاصة المذكرة التي قدمتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 21/11/1981موضمنتها إعلان المبادئ الثمانية المقترحة كأساس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.