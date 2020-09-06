القدرة يتفقد مراكز ومحطات تجميع الخضار في خانيونس

غزة-الرأي

قام وكيل وزارة الزراعة د.ابراهيم القدرة،برفقة كل من مدير الرقابة الزراعية أ. محمد النجار،ومديرية زراعة خان يونس م.حسام أبو سعدة بجولة ميدانية على مراكز ومحطات تجميع الخضار ومحلات التجزئة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة التي تقوم بها الوزارة ضمت خطة الطوارئ لمراقبة الجودة،واجراءات السلامة المتبعة داخلها،ومراقبة الاسعار ،وخلال الجولة استمع وكيل الوزارة إلى شكاوى المزارعين ومشاكلهم خلال هذه الأزمة، حيث تم التأكيد علي اصحاب محطات التعبئة الالتزام بخطة الوزارة واجراءات الوقاية التي اوضحتها الوزارة في خطتها.

